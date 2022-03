Impulsarán mejoras en la colonia Centenario

Ante el alcalde Antonio Astiazarán, los vecinos del sector afirman que se trabajará no solo para los residentes, sino también a favor de las familias que la visitan

Para el vecino Florentino Olivarría, la colonia Centenario no pertenece solo a las familias que residen en ella, sino a toda la población hermosillense pues con el paso del tiempo se ha convertido en un punto para desarrollar actividades recreativas, artísticas y culturales.

A 18 años de residir en dicha colonia, el vecino que asumió la responsabilidad como presidente del Comité CRECES Centenario, consideró la participación ciudadana como un compromiso que toda persona debe tomar si quiere ver resultados visibles en su colonia, razón por la cual siempre se ha involucrado en este tipo de agrupaciones para lograr mejoras en su sector.

“Nos daría mucho gusto que las familias transitaran tranquilamente, en un lugar seguro, donde se atienda la problemática, donde no anden batallando con los baches, las banquetas que están en mal estado, con los altos vehiculares etc. Me da muchísimo gusto que venga la gente a disfrutar de la colonia porque no nada más es nuestra, es de toda la ciudad de Hermosillo”, agregó.

En ese sentido, vecinos de la colonia plantearon al presidente municipal, Antonio Astiazarán la problemática de alto volumen de la música proveniente de los restaurantes o bares recientemente instalados en la colonia que hace años pasó de ser residencial a comercial.

Por su parte, el presidente Municipal recordó que su administración ha sancionado a establecimientos que incumplen el Reglamento Municipal de Ecología en el que estipula el nivel de decibeles permitidos, por lo que darán seguimiento a dicha inconformidad por parte de los vecinos de la Centenario a quienes además agradeció su corresponsabilidad.

“Hay algunos que piensan que el Gobierno debe ser autoritario, que puede con todo y que puede decidir por todos. Yo pienso exactamente lo contrario, y creo que todos los que estamos aquí compartimos esa visión de que debe ser un gobierno que involucre a la sociedad para resolver los problemas que tenemos en nuestra comunidad y por eso estamos haciendo estos comités y por eso le doy las gracias que ustedes asuman este compromiso con nosotros”, agregó el presidente Municipal.