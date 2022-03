Hallan muerta a mujer desaparecida en Puerto Peñasco

Los restos de Laura Elizabeth, de 24 año, estaban junto a los cadáveres de dos hombres en una casa abandonada

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que se encontró el cuerpo de una mujer reportada como desaparecida junto a los cuerpos de dos hombres asesinados en un domicilio de Puerto Peñasco.

A través de su cuenta de Twitter, se indicó que la madrugada de este jueves se recibió el reporte sobre el cuerpo de Laura Elizabeth, de 24 años, quien estaba reportada como desaparecida desde el 16 de marzo, quien estaba en una vivienda en la colonia Benito Juárez.

La identificación de la fémina se hizo con base a un tatuaje en forma de colibrí que tenía en el lado izquierdo del pecho, a la altura del hombro.

Descarta operen grupos de trata de personas

Por otra parte, la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova descartó que los casos de mujeres desaparecidas en Sonora, tengan relación con la presencia de grupos delictivos dedicados a la trata de personas.

Destacó que gracias al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, durante en febrero pasado se logró localizar con vida a 108 personas reportadas como desaparecidas, en su mayoría mujeres.

“Hasta ahorita no hemos detectado algún caso relacionado con una desaparición de alguna mujer que esté relacionado con trata de personas en Sonora, hemos estado muy atentos a eso, Sonora es un estado en el que afortunadamente, digamos, no tenemos la presencia tan fuerte como en otros estados, como Tlaxcala por ejemplo, del delito de trata de personas, pero siempre he estado atenta a cualquier denuncia o a cualquier información que se genere al respecto”, expresó.

Tenemos mayor reporte de mujeres localizadas con vida, dijo, y el éxito del Protocolo Alba, y Alerta Amber se debe principalmente a la difusión y apoyo de la ciudadanía a través de las redes sociales, ya que enfatizó que las primeras horas son cruciales para recabar información que permita localizarlas con vida.