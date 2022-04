Extienden red de comunicación de corporaciones a 67 municipios

El cuatro de noviembre de 2019, cuando ocurrió la tragedia de La Mora, en Bavispe, en donde murieron tres mujeres y seis menores miembros de la familia LeBaron, Langsford, Miller y Johnson, que tuvo trascendencia internacional, ya que algunas de las víctimas eran nacidas en Estados Unidos, se argumentó que la tardanza que tuvieron las autoridades policiacas fue por falta de comunicación.

Incluso, una de las menores sobrevivientes recorrió varios kilómetros para avisar a su familia y pedir ayuda tras la matanza de las víctimas quienes viajaban en un convoy de camionetas, con destino a Chihuahua.

Ayer, el gobernador Alfonso Durazo junto a la Secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, puso en operación la nueva red de radiocomunicación estándar abierta e interoperable, la cual mejorará la interacción de los cuerpos de seguridad y brindará, además, conectividad telefónica y de internet en los municipios, con lo que sumarán 67 que tendrán este beneficio.

De esta manera se busca que caso de cualquier emergencia o hecho de alto impacto se pueda dar atención y sobre todo, se tenga una rápida respuesta ya sea por parte de unidades médicas, de protección civil o policiacas.

Ojalá que no se vuelva a ver una tragedia como la que mencionamos al inicio, pero lo más importante es que ya no haya excusas para no brindar una respuesta inmediata y eficaz para las víctimas.

Crearán grupo binacional para analizar reforma eléctrica

Aunque usted no lo crea, el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con el enviado del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, formar un grupo especializado para tener la certeza de que la Reforma Eléctrica que está en análisis en el Congreso mexicano, sea la mejor forma de generar estabilidad.

El enviado especial en materia del Clima, sostuvo una comida con el mandatario mexicano y al concluir ésta, hizo una declaración breve a los medios de comunicación, en donde hizo el anuncio y estableció que el coordinador será el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien hay que reconocer que tiene una buena relación con López Obrador.

Kerry agradeció a López Obrador por dicha reunión, que calificó de exhaustiva, y subrayó que ambos países coincidieron en la necesidad de una transformación hacia las energías limpias

Este viernes en la conferencia matutina, el presidente mexicano expondrá sobre el citado acuerdo, como lo anticipó la Secretaría de Energía, la criticada Rocío Nahle, por lo que se abstuvo de hacer comentarios.

Sin embargo, la tarde de ayer, el mandatario ya anticipó en su cuenta de Twitter, “que fue un encuentro amistoso, necesario y benéfico”, habrá que ver si se mantiene en su dicho.

Cabe señalar que la reunión se prolongó por unas cinco horas, participaron también empresarios estadounidenses, funcionarios mexicanos, además del embajador estadounidense.

Como sabemos la reforma eléctrica que impulsa el mandatario ha sido criticada tanto en el país como en el extranjero, ya que se considera representa un retroceso sobre todo en materia ecológica… Veremos que resulta…

Interesante el trabajo realizado en la Editatona para destacar a la mujer sonorense

Por demás interesante el trabajo desempañado por mujeres sonorenses en la Editatona Sonora 2022, cuyo e-book me hicieron llegar y hasta donde alcancé a leer está por demás interesante y destaca la presencia de mujeres sonorenses en Wikipedia, en donde en la mayoría de las ocasiones se dejaba de lado la labor desarrollada por las féminas.

Agradezco a mi gemela astral, Lourdes Encinas y a Wendy Avilés, quienes coordinaron este esfuerzo, el que me hayan enviado este material, en cuyo compendio participaron destacadas colegas y mujeres interesadas en destacar la labor de sus congéneres.

