Llegan las primeras patrullas eléctricas a Hermosillo

Como no hay plazo que no se cumpla y fecha que no se llegue, finalmente arribaron las patrullas eléctricas que brindarán seguridad a los y las hermosillenses, pero que además permitirán a las autoridades considerables ahorros que redundará en más unidades y por ende, más seguridad, según dijo el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Anoche, el alcalde presentó las primeras seis de 220 unidades, cuya totalidad a más tardar el 31 de mayo estarán circulando en esta capital, que se convierte en la primera ciudad del país en contar con este tipo de patrullas, que además de generar ahorros en gasolina, tampoco gastará en la carga eléctrica ya que se utilizarán paneles solares.

Asimismo, se contará con un considerable ahorro en talleres, ya que el mantenimiento de los motores eléctricos es mínimo y un beneficio adicional es el no generar contaminación ni al medio ambiente, porque no habrá emisiones de gases y tampoco producirán ruido al circular.

Ojalá que se cumpla con la buena intención de Toño Astiazarán y en breve se cuente con toda la flota de patrullas renovadas, pero además y lo más importante, se reduzcan los índices de inseguridad.

Cabe señalar que el alcalde recibió el respaldo por parte del gobernador Alfonso Durazo, quien visitó por la mañana las unidades almacenadas y destacó el beneficio que traería en materia económica, seguridad y ecológica este tipo de vehículos.

También por la noche en el evento estuvo como representante del gobernador, el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte, además el alcalde recibió el espaldarazo del dirigente nacional del PAN, Marko Cortez, quien realizó una visita relámpago a la ciudad para mostrar su respaldo, lo que denota la capacidad de Toño para tejer buenas relaciones con autoridades de Morena y con Acción Nacional (PAN).

Indudablemente Toño Astiazarán está cumpliendo con sus compromisos de campaña y aunque falta mucho por hacer, porque las necesidades heredadas fueron muchísimas, lleva buen ritmo.

Evalúa gobernador avances en su gestión en reunión de gabinete

Luego de que el pasado martes por la tarde, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, sostuvo una reunión con su gabinete, para evaluar resultados a poco más de seis meses de gobierno, corrió el rumor de que habría algunos cambios en sus funcionarios, sin embargo, este miércoles no hubo ninguna información al respecto y todos siguen en sus respectivos cargos.

El mandatario hizo el anuncio de la reunión en su cuente de Twitter y de inmediato se generaron algunos comentarios por parte de los usuarios de la red social, quienes reclamaron diversos problemas ya planteados en temas de justicia social, legal y hasta la falta de placas vehiculares.

Cabe señalar que desde semanas atrás corrió el “run run” de que el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, dejaría su cargo, y lo mismo se dijo de la secretaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva, lo que hasta la fecha no ha ocurrido, otros pidieron al secretario de la Contraloría, Guillermo Noriega, acciones más contundentes en torno a la corrupción actual y anterior.

A quien supongo le dieron un jalón de orejas es al director de Infraestructura Educativa, Cuauhtémoc Galindo, luego de que en un salón de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, se vino abajo el plafón, ductos y luminarias, mientras que los alumnos estaban en el interior, lo que por suerte no ocasionó alguna tragedia.

Se supone que los inspectores del ISIE deberían de haber revisado las condiciones de todos los planteles y prever este tipo de situaciones, que insistimos, pudo haber ocasionado alguna desgracia.

