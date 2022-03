Indígenas yaquis de nuevo atacan a camioneros

Una pésima imagen entre los visitantes que viajan por carretera están dejando los indígenas Yaqui que se han adueñado de la carretera federal, en el paso por su territorio y cobran cuotas a voluntad, además de que actúan violentamente contra aquellos que se reúsan a pagar una cuota ilegal, o simple y sencillamente porque los ven “mal parados”.

Ayer un operador de un camión de mudanzas se llevó el susto de su vida, cuando fue atacado por miembros de la etnia, quienes se enojaron porque tras pagar la cuota ilegal, estaba tomado un foto al danzante Yaqui, para enviársela a su esposa y eso fue motivo suficiente para que lo agredieran a palos y además alguien lo hiriera de un balazo.

Para su buena suerte, la herida fue en sedal, esto es un “rozón”, por lo que no requirió ser hospitalizado solo ser atendido por paramédicos de Capufe, pero seguramente no le quedarán ganas de cruzar por ese tramo de la carretera y lamentablemente no hay por dónde sacarle la vuelta. Cabe señalar que su tractocamión también resultó con daños.

Se acercan las vacaciones de Semana Santa y Pascua, son muchísimas las familias que viajarán al sur del estado e imagínese el temor y riesgo de cruzar por el sitio y no saber a quién y de qué ánimo se van a encontrar.

Por lo pronto, el gobernador Alfonso Durazo dijo que implementarán un operativo para dar seguridad a todos los visitantes, locales, nacionales y extranjeros, ojalá que los Yaquis le hagan caso, porque son especialistas en ignorar a la autoridad, trátese de quien se trate.

Se recrudece incidencia de incendios en la ciudad

Algo está sucediendo en la ciudad, que en las últimas semanas se han recrudecido los incendios tanto de maleza en cerros y terrenos baldíos, como de viviendas, vehículos y establecimientos comerciales, los cuales ya cobraron una vida la semana anterior y traen de un lado a otro a los Bomberos de Hermosillo.

Incluso, seguramente muchos se percataron del intenso olor a humo que imperaba en la ciudad, derivado de la gran cantidad de incendios que ocurrieron a lo largo del día, lo cual recrudece los problemas de alergias entre la población.

En Hermosillo las alergias predominan a lo largo del año por las quemas que se hacen en las ladrilleras, y por la gran cantidad de polvo por falta de pavimento en muchísimas calles de la ciudad.

Por lo que el humo viene a agravar el problema de contaminación que tenemos en esta capital, por lo que ojalá que las autoridades municipales y estatales se hagan cargo de esta problemática. Sabemos que el alcalde Antonio Astiazarán siempre está al pendiente de estos temas, sobre todo los relacionados con la salud y ecología, así que esperemos tome cartas en el asunto.

Lamentable hecho de violencia durante ceremonia de Premios Oscar

La cinta sobre un tema tan de moda y sobre todo tan necesario que es la inclusión con alguna discapacidad, en este caso entre las personas sordas, en la que participa el actor mexicano Eugenio Derbez, obtuvo el Oscar a Mejor Película, lo cual se vio opacado ante la senda bofetada que le propinó el actor Will Smith al conductor Chris Rock.

La verdad, me considero admiradora de Smith, quien por cierto obtuvo el máximo galardón a Mejor Actor por su participación en Rey Richard, sin embargo, dejó mucho que desear que utilizara la violencia en un espectáculo que observan millones de personas en el mundo, para defender a su mujer de un comentario que hizo sobre su alopecia el cómico.

Cierto, a nadie nos gusta que se burlen u ofendan a nuestros seres queridos, pero en un momento como el que estamos viviendo a nivel mundial, donde la violencia está en todos lados, no es el mejor ejemplo que un actor, que día a día entra a los hogares de millones de familias, porque sus películas generalmente son para todos los grupos de edad, dirima un conflicto a golpes.

Claro que muchos tienen una opinión diferente, sin embargo, nunca será la violencia la mejor manera de solucionar un conflicto, menos en un evento de esa índole, lamentable que el Premio se vea opacado por ese tipo de actitudes.

Y en cuanto al mexicano Eugenio Derbez, quien ha estado en la palestra los últimos días luego de que participó en un video junto a otras figuras, criticando la construcción del Tren Maya, nos da gusto que la producción en la que participó haya obtenido el máximo galardón y hay que reconocer que le ha atinado en muchos de los proyectos que ha elegido durante su carrera en el vecino país, luego de que en México, se enfocó en la comicidad.

