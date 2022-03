Preocupa a usuarios cambio de rutas en el transporte público

Luego de que la directora del Transporte, Lirio del Castillo, anunció que se modificarían las rutas de transporte público, los usuarios están “con los pelos de punta” ante experiencias anteriores en donde los cambios han resultado un desastre.

Por lo pronto, el presidente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, exhortó a no imponer un cambio de rutas, como ha ocurrido en el pasado, lo cual no ha resultado, porque van en sentido contrario a las necesidades de los usuarios.

Recomendó a las autoridades del ramo a que se realice el cambio de rutas de forma parcial, ruta por ruta, y que los usuarios opinen si los beneficia o los perjudica.

Seguramente usted recordará que en el gobierno de Eduardo Bours, el entonces director del transporte, Jorge Durán, realizó un cambio de rutas que ocasionó el cierre de calles y finalmente tuvo que dar marcha atrás, pero tras semanas de mucha tensión.

Ojalá que la novel funcionaria, analice bien las modificaciones que tiene contemplado hacer y sobre todo que tome en cuenta la opinión de quienes a diario utilizan el servicio y no se trate de imponer desde un escritorio medidas sin sentido.

Hijo de Luis Donaldo Colosio desaira evento de diputados locales

Este miércoles en que se conmemoró el 28 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, se colocó en letras doradas su nombre en el Pleno del Congreso del Estado, y se extrañó la ausencia de su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey, quien al parecer le hizo el feo a los legisladores que organizaron el evento… Por algo será…

A quien se vio muy emocionado, con los ojos llorosos, fue al gobernador Alfonso Durazo, quien como sabemos fue muy cercano al malogrado candidato presidencial asesinado en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

Por cierto, quien sabe si por el desastre interno que trae el PRI, que ya no sabemos si tiene o no dirigente, pero ni siquiera una foto enviaron para recordar a su líder moral sacrificado y del que tanto provecho han sacado no solo los priístas sino los que se dicen allegados que han brincado a otros partidos.

Ya llegó el material electoral y listado nominal para la consulta electoral

A pesar de la campaña de desprestigio que con alma, vida y corazón mantienen en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por parte de las autoridades federales, el organismo se ha mantenido trabajando y cumpliendo con los tiempos.

De tal suerte que puntualmente llegó a Sonora el material que se utilizará durante la innecesaria consulta del 10 de abril para que se ratifique o no el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien elegimos por seis años, por lo que no hay necesidad de que a poco más de la mitad del camino estén preguntando si se va o se queda.

Claro que se tiene que quedar, debe de cumplir con el periodo de seis años para el que fue electo, así haya realizado un pésimo, regular o buen trabajo, como ha ocurrido con sus antecesores. Una consulta es un desperdicio de recursos, tiempo y no queremos pensar que haya otro trasfondo en ello.

