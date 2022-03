La violencia sigue en ascenso y sin ningún atisbo de que vaya a disminuir

Si usted, como muchos, creía que ya no se podía complicar más la inseguridad, sobre todo luego de unos días que no quisiéramos recordar, pues este fin e inicio de semana, se comprobó que si puede haber días peores y complicados para la sociedad y para la autoridad encargada de la seguridad, en donde lamentablemente todos coincidimos que falta mucho por hacer.

Luego de ver colgados, baleados, quemados, etcétera, este sábado le tocó a tres menores ser víctima de la violencia, dos de ellos sobrevivieron y en el caso de un adolescente de 14 años, la historia fue distinta, ya que murió víctima de las balas en un ataque armado en un campo de Empalme.

El sábado, primero fue el caso de un niño de dos años, quien durante la madrugada estaba en un sepelio junto a su familia y un grupo de pandilleros, cuando se suscitó la balacera, donde resultó herido; en Cajeme, una niña de tres años también fue baleada, cuando junto a su madre acompañaba a su tía a ver a su novio, al que le dispararon, resultando lesionados.

De ahí el llamado que hace la Fiscal de Justicia, Claudia Indira Contreras a no exponer a los menores a un entorno violento, lamentablemente, muchos de ellos no conocen otra forma de vida y hasta ven normal el uso de armas, venta de droga, etcétera, porque es el único mundo que conocen.

Se reconoce el esfuerzo de la Secretaría de Seguridad, María Dolores del Río y de la Fiscal Claudia Indira Contreras, quienes lo que sea de cada quien dan la cara, pero ante la falta de un plan contundente que vaya más allá de los abrazos y no balazos, la delincuencia seguirá creciendo y los ciudadanos quedaremos más indefensos de lo que ya estamos.

Comerciantes admiten caída en venta de productos por inflación

Y si a la inseguridad le sumamos la crisis mundial que se está viviendo, la falta de empleos suficientes y sobre todo con remuneración digna, la inflación galopante, el panorama para los comunes mortales luce bastante desolador y complicado.

Este domingo durante un recorrido de nuestros compañeros de Entorno por el Mercado Municipal número uno, se constató que los locatarios están conscientes de la crisis y cómo ésta aunado a la burbuja inflacionaria han provocado que la gente compre menos cantidades de productos y algunos definitivamente los han sacado de la dieta.

En mi caso particular no soy consumidora de limón, lo utilizo muy ocasionalmente, por lo que no resiento su alto costo, sin embargo, hay productos que todos utilizamos como la cebolla, papa, chile serrano, que ha subido notablemente y del aguacate no vamos a hablar porque el kilo ya supera los 100 pesos.

La tortilla de maíz en muchos establecimientos de la ciudad se vende en 28 pesos, mientras que en el centro del país no llega ni a los 20 pesos y aun así se quejan de su costo, pero lo peor es que se avizora un nuevo aumento al igual que del pan blanco y las tortillas de trigo.

En igual situación se encuentra el costo de la gasolina, con todo y subsidio, porque ya casi se vende la Premium en 25 pesos en tanto que la Regular rebasó los 22 pesos por unidad, lo que a su vez se refleja en todo lo demás, porque para cualquier movilización se requiere combustible y los comerciantes solo reflejan en sus precios las alzas por lo que el último consumidor es el más perjudicado, por decirlo de una manera que se pueda publicar.

Y tristemente el consumidor final está en total indefensión porque no hay una instancia que pueda resolver las problemáticas de los cobros excesivos ni de productos alimenticios, ni de combustibles ni en los servicios, porque ninguna de las instancias que existen para ese fin dan resultado.

Regresa Hermosillo al color amarillo en el Semáforo Covid

Solo una semana nos duró el gusto de estar en verde en el semáforo Covid-19 en Hermosillo y desde hoy regresaremos al amarillo, que representa riego medio.

La cuestión es que es cuestión de que nos relajemos un poquito más y podamos estar resintiendo más casos, sobre todo entre los menores de edad que no están vacunados y en aquellas personas, que aun vacunadas tienen riesgos de comorbilidades.

Tan solo este sábado se informó de más de 20 personas fallecidas “en días anteriores”, lo que denota que no tenemos que dejar de cuidarnos porque el Covid-19 es traicionero y nos podemos llevar una desagradable sorpresa como lo hemos visto con gente muy cercana.

