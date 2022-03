Abundan accidentes automovilísticos aparatosos durante este lunes

Algo pasó este lunes que en Hermosillo, ya que se registraron varios choques y cada uno más aparatoso que el otro, los cuales no causaron pérdidas humanas, pero si cuantiosos daños.

Como usted habrá apreciado en la edición de hoy damos cuenta de varios “encontronazos” que además de provocar pérdida de tiempo, ya que entorpecen el tráfico, ocasionan también mermas en el presupuesto de los involucrados, aun y cuando se cuente con un seguro.

Pero tal y como ocurrió la semana pasada, no todos pueden tener tanta suerte y pueden resultar personas heridas o peor, perder la vida, y todo por no respetar las reglas de Tránsito, ya que en Hermosillo representa un reto conducir.

Primero por las condiciones de las calles y bulevares, aunque por suerte el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, está trabajando en resolver esta problemática y ojalá que logre restaurar lo más que se pueda de las destrozadas vialidades, porque de los hoyancos nadie se escapa.

Cabe señalar que según estadísticas de Tránsito Municipal, la semana anterior los accidentes dejaron 15 personas lesionadas y fueron 17 los choques atendidos, pero como sabemos, no todo son reportados, porque en muchas ocasiones erróneamente los involucrados “se arreglan” entre ellos y después andan lamentándolo.

Y entre las principales causas de los siniestros, se mencionó la invasión de carril, no guardar distancia, no respetar los límites de velocidad, no respetar señalamiento de alto, además, de la imprudencia de peatones, que hay que recordar también tienen responsabilidad de acuerdo a la Ley de Tránsito.

Así que si es automovilista procure conducir con precaución, utilice direccionales, evite hablar por teléfono celular, o peor, mensajear mientras conduce y en el caso de los peatones, intente cruzar por las esquinas y no atravesarse imprudentemente frente a los autos.

Cambian decreto para importar autos “chuecos” y abaratan el proceso

Una buena noticia para los dueños de autos de procedencia extranjera que ya están en territorio mexicano, es que en la próxima regularización se eliminó a los agentes aduanales y otros intermediarios, por lo que solo requerirá que cada uno realice su trámite ante el Registro Público Vehicular (Repuve), lo cual puede hacer en forma digital.

Asimismo, el pago de dos mil 500 o dos mil 600 pesos se podrá realizar en forma digital, además de firmar una carta en la que asegura que su vehículo está en el país desde antes del 19 de octubre pasado y así podrá concluir su trámite.

Una vez que se cumplan esos requisitos, el Repuve los remitirá vía electrónica a la Agencia Nacional de Aduanas de México y ya con esa información debidamente revisada y enviada se tendrá por acreditada la importación y legal estancia del vehículo del país, destacando que para llevar a cabo dicho trámite no es necesario la presencia ni la asesoría del agente aduanal.

Y esto es una buena noticia ante el cobro que estaban realizando los agentes aduanales que era sumamente costoso sobre todo para las familias de escasos recursos.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo dijo que se cumplirá cabalmente con las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya giró instrucciones al secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, para que no haya otros cobros.

E insisto en que es muy buena decisión porque muchas familias están descapitalizadas tras casi dos años de inactividad por la pandemia, con salarios disminuidos o porque han enfrentado la enfermedad o la pérdida de seres queridos y los costos que ello representa, por lo que era difícil cubrir los montos que pedían las importadoras, los cuales ya fueron eliminados.

