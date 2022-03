Golpea Will Smith a Chris Rock en ceremonia de los Oscar

El actor se levantó de su asiento y acudió al escenario tras una broma que realizó el comediante sobre la alopecia de la esposa del actor, Jada Smith, para propinarle una bofetada

En lo que podría ser uno de los momentos más inusuales de la historia de los Oscar, Will Smith, subió al escenario abofeteó al presentador Chris Rock, quien hizo una broma sobre la esposa del actor.

Rock había dicho que la mujer de Smith, Jada Pinkett Smith, iba a salir en la próxima película de «G.I Jane», en referencia a su falta de pelo. Según la revista People, la mujer padece alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello.

Aunque la ABC guardó silencio durante el intercambio, se pudo escuchar a Smith decir: «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca» desde su asiento.

De acuerdo con Variety, durante el corte comercial la publicista de Smith, Meredith O’Sullivan se levantó para hablar con él. También, Denzel Washington se llevó al histrión para hablar con él en privado.

El siguiente presentador, Diddy, trató de arreglar la situación al decir que Chris y Will van «a arreglar todo con amor».

Smith obtuvo el Óscar a Mejor Actor, por su trabajo en «Rey Richard».

En su discurso al momento de recibir el galardón, el actor hizo referencia al incidente que ocurrió momentos antes con el comediante.

«En este negocio, siempre hay personas que te faltan al respeto, debes sonreír y hacer como que todo está bien. Pero siempre protegeré a mi familia, a mi esposa».

Will Smith ofreció una disculpa a la Academia y al resto de los nominados por su reacción, sin embargo, no hizo referencia a Chris Rock en su mensaje.