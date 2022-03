Garantiza atención médica digna a sonorenses

Se ampliará la capacidad hospitalaria en San Luis Río Colorado, Guaymas, Navojoa, Cananea y Hermosillo

Con la colaboración del Gobierno de Sonora y los trabajadores de la salud del IMSS, garantizaremos que las y los sonorenses reciban una atención médica digna, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño al clausurar los trabajos del XXVIII Consejo Seccional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección XIII Sonora.

Ante delegadas y delegados sindicales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el mandatario estatal destacó que solo trabajando juntos, con unidad, lograrán superar los retos en el tema de salud, garantizando que las y los sonorenses reciban atención médica como lo merecen.

“El reto que tenemos es uno de los mayores: garantizar en las mejores condiciones posibles la salud de las y los sonorenses. No es el único reto que tenemos, pero es un reto mayor. No hay nada más inhumano, indigno, que una persona requiera de atención médica, así sea básica y no la encuentre. Juntos vamos a garantizar que ni a un solo sonorense, una sola sonorense, se vea con limitaciones para recibir una atención médica básica”, expresó.

Así mismo, destacó que se está trabajando en proyectos de salud que permitirán ampliar la capacidad instalada del IMSS en Sonora.

Mediante el IMSS-Bienestar, dijo, se construirá un hospital en Navojoa; así como instalaciones en Guaymas, San Luis Río Colorado y Cananea; además del Hospital Universitario IMSS-Bienestar, que atenderá a población abierta y capacitará a egresados de las escuelas de medicina de la entidad y se está equipando el Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar en Hermosillo.

Durazo Montaño reconoció a las y los trabajadores del IMSS en la entidad por su entrega, con plena responsabilidad, en la atención de las y los sonorenses, exponiendo su salud y su vida durante la pandemia por Covid-19.

Arturo Olivares Cerda, secretario general del comité ejecutivo nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, destacó el compromiso del mandatario estatal con los trabajadores de la salud y brindó su apoyo al gobernador en el tema de salud.

“Su presencia con nosotros deja constancia de que los trabajadores del IMSS en Sonora tienen un aliado y un amigo en el gobernador; de verdad, gobernador, muchas gracias por estar aquí, su asistencia dice mucho, nos alienta y nos llena de esperanza de que los trabajadores del IMSS estarán mejor durante su administración, cuente con nosotros porque sabemos que nosotros contamos con usted”, afirmó.