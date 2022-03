Ganan los Pumas en penales y avanzan

El equipo de la Unam se levantó de una pasada losa de tres goles en contra, igualó en el global 3-3, y están en semifinal; ganan en tanda de tiros penales 4-3 al New England Revolution

Pumas se levantó de una pasada losa de tres goles en contra, igualó en el global 3-3, para avanzar a Semifinal de la Concachampions en tanda de tiros penales venciendo 4-3 al New England Revolution.

Los universitarios salieron decididos a remontar y desde el primer minuto se lo hicieron sentir a los visitantes.

Alan Mozo, Sebastián Saucedo, Omar Islas, Rogerio, Leo López y Juan Ignacio Dinenno bombardearon al arco de Earl Edwards, fueron 10 disparos a puerta y el esférico se negaba a entrar.

A Pumas le ganaba la presión y la intensidad, y desde la banca el técnico, Andrés Lillini les pidió tranquilidad.

Dinenno acabó con el sufrimiento del equipo al minuto 33 cuando finalmente logró empujar el esférico para poner el 1-0.

New England tuvo que cambiar su táctica defensiva para recuperar el esférico y solo el descanso de medio tiempo les dio tregua.

Iniciando el complemento, los felinos se salvaron cuando un disparo del New England pasó a un lado del arco de Alfredo Talavera, de manera dramática.

Pero al 48′, Dinenno respondió otra vez anotando el 2-0, tras una asistencia de Rogerio.

La afición se levantó de sus asientos para pedir el tercer tanto que emparejaría el marcador global, y fue cuando la escuadra de Bruce Arena por fin se decidió a jugar.

En el momento en que la balanza comenzaba a nivelarse, Sebastián Saucedo firmó el 3-0 al minuto 59′, haciendo que la Goya cimbrara el Estadio Olímpico.

New England buscó algún espacio para responder, pero su intento por ir al frente lo paró Pumas con un equipo bien plantado y ordenado.

Talavera sacó los reflejos al 90′ para salvar su arco de manera providencial, y unos segundos después el arquero Edwards hizo lo propio.

Desde los once pasos convirtieron: Arturo Ortiz, Alan Mozo, Nicolas Freire y Dinenno.

Por el New England solo pudieron anotar Carles Gil, Jones y Macnamara.