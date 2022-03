Eva Longoria disfruta sabor del norte

La actriz descendiente de mexicanos fue vista disfrutando de la gastronomía mexicana en un restaurante de la capital neolonesa

De sandalia, vestido negro en una sola pieza, pelo suelto y escaso maquillaje, Eva Longoria se reunió en un restaurante de San Pedro con amigos cercanos, considerados por ella como familia y con quienes pasó una tarde en Monterrey.tas Relacionadas

La visita de la actriz y productora en la ciudad se debe a que grabará también aquí algunos aspectos de la nueva serie Buscando a México (Searching for México), de CNN+, que inició la semana pasada en Jalisco, en la que proyectará la cultura y gastronomía mexicana.

Esta es la segunda visita de la nacida en Corpus Christi a tierras regias, la primera fue en enero de 2005 cuando fue captada en el Barrio Antiguo.

Esta vez, su recorrido por la ciudad inició el viernes cuando tuvo una comida alrededor de las 14:00 horas en el restaurante La Gran Barra de Parque Arboleda a donde asistió acompañada por su esposo Pepe Bastón.

En la comida, la pareja pasó una divertida tarde con sus amigos Roberta Martínez, Víctor, Marielle y Emilio Califa, con quien tiene una gran amistad desde hace muchos años.

La intención de la actriz es grabar platillos de la región, por lo que también planeó visitar Montemorelos.

En el restaurante, Eva brilló por su sencillez en el trato con los chefs y demás empleados que la atendieron. «Vino a pasar la tardecita, estuvo en la terraza, llegó como a las dos de la tarde. Tuvo una comida de amigos», indicó un vocero del lugar.

A la estrella latina y compañía le sirvieron diferentes cortes de carne como Tapa de RibEye y New York Black Onix. «A ella en especial le gustaron las palomitas búfalo de coliflor y los vegetales parrillados», señaló.

Pocas personas la reconocieron, pero no se tomaron fotografías con ella, solo quienes estaban en su mesa. «La terraza estaba llena, pero ellos eran la mesa más alegre, los que ponían el ambiente».

Otro detalle que llamó la atención de la intérprete de Gabrielle Solís en la serie Esposas Desesperadas fue que llegó caminando a la Gran Barra después de dar una vuelta por la Plaza Arboleda, aprovechando el buen clima del viernes.

«Generalmente, cuando recibimos a este tipo de personalidades, porque aquí ha venido Luis Miguel, por ejemplo, entran por el elevador y su llegada es discreta y se van al privado, ella no, venía en un mood súper natural, una persona muy sencilla».