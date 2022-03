Estrenarán hoy bioserie de Chente Fernández

Aunque un juez prohibió la emisión de la bioserie los ejecutivos de la empresa dijeron que continuarán con su plan y hoy la estrenarán

Los planes para estrenar este lunes con bombo y platillo la bioserie sobre Vicente Fernández, El Último Rey: El Hijo del Pueblo, siguen muy firmes por parte de TelevisaUnivision, según confirmó la empresa este domingo en un comunicado.

«El día de mañana lunes, a las 20:30 horas, estaremos transmitiendo la serie y nos comprometemos a defender la libertad de expresión y acceso a la información de nuestras audiencias en México y en toda América Latina», señaló la televisora en la misiva.

«Estamos seguros de que esta serie, basada en una obra periodística, será de gran interés para millones de personas en toda América, admiradores del gran legado musical que dejó Don Vicente Fernández».

Este sábado, de acuerdo con una resolución del Juzgado Décimo Civil, en el expediente 177/2022, se informaba que, en favor de los herederos del Charro de Huentitán, se prohibía la emisión de la bioserie.

Marco del Toro, abogado de la familia Fernández, dijo que las autoridades habían resuelto que Televisa debía suspender la producción, promoción y transmisión del programa de manera inmediata.

Sin embargo, de acuerdo con la televisora, quien lleva trabajando varios meses junto a Editorial Planeta Mexicana en la bioserie, el equipo de producción es «respetuoso de la ley y de sus autoridades», pero que, hasta el momento, no habían recibido una orden directa para suspender el estreno.

«No ha recibido notificación judicial que prohíba que el día de mañana a las 20:30 horas salga al aire, por el canal de las estrellas, la serie El Último Rey: El Hijo del Pueblo», se puntualiza en el comunicado.

«Para TelevisaUnivision fue una sorpresa enterarse que algunos miembros de la familia Fernández prefirieron que la historia de nuestro mexicanísimo Charro de Huentitán fuera contada por una empresa extranjera. Ante ello, acudimos a publicaciones serias y periodísticas para poder narrar a las audiencias mexicanas una versión cuidada, pero también real de lo acontecido».

El proyecto al que se hace alusión en el anterior apartado, es otra bioserie sobre Fernández, producida por la plataforma de streaming Netflix, actualmente en producción y que contará con Jaime Camil como protagonista.

El programa de Televisa, basado en el libro «El Último Rey: La Biografía no Autorizada de Vicente Fernández», de la periodista Olga Wornat, cuenta en su estelar con el cantante Pablo Montero, quien actualmente sigue grabando escenas para el melodrama.

«Don Vicente Fernández siempre fue muy cercano a Televisa y siempre le guardaremos nuestro más grande aprecio y admiración. Con él siempre hubo pláticas tendientes a realizar una bioserie, tan es así que en preparación de ésta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones», explica la televisora.

«Sin embargo, preocupan los argumentos vertidos en algunas notas de prensa que señalan que los quejosos pretenden censurarla de la televisión nacional, con la artimaña de que el nombre de una persona está registrado. Con ese argumento, cualquier figura pública podría crear un registro y eso impediría a la prensa, a las revistas, a los libros y a los audiovisuales, hablar de ellos».

Y es que, según Marco del Toro, Televisa ha usado el nombre e imagen de Chente de manera sistemática con fines promocionales de la serie. Ante esto, se esperan más consecuencias legales si el show saliera al aire este lunes.

«Esta inmunidad que buscan haría que no se pudiera escribir ni hablar de políticos, de personas del mundo artístico ni de cualquiera que registre su nombre. Esto no sucede en ninguna parte del mundo y arrojaría sobre México un manto censor sobre la libertad de expresión», se especifica en el escrito.

«TelevisaUnivision implementará todas las acciones legales para asegurar que la censura previa no exista sobre ningún tipo de contenidos, impresos o audiovisuales en México. Esperemos que hoy no se quiera volver al pasado y que se permita que el público en México tome una decisión de qué ver en la pantalla chica».