Está Kate del Castillo de vuelta en México por su nueva serie The Beautiful Lie

La actriz permanecerá en el país durante dos meses

Kate del Castillo proyectará un México lindo en su nueva serie The Beautiful Lie, en la que revive a Anna Karenina, la novela clásica del escritor ruso León Tolstói, que produce su propia compañía.

Ahora sí que la actriz aplicó el dicho «si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña», pues desde 2014 no ha sido convocada para estar en producciones nacionales, por lo que tuvo que levantar su propio proyecto para trabajar de nuevo en casa.

La famosa Reina del Sur regresó al País para protagonizar una versión modernizada del clásico literario, que estrenará como una miniserie de seis capítulos para la plataforma Pantaya.

«Voy a estar mostrando un México súper lindo, un México aristócrata, un México bonito y limpio», afirmó Kate. «Fueron las ganas de venir, la insistencia de querer trabajar en mi País (por lo que regresó). Tengo muchos años de no trabajar, sólo vengo a ver a mis papás».

Desde hace una semana llegó al País procedente de Los Ángeles, California, para ultimar detalles de la producción, pero permanecerá dos meses, aunque el rodaje será de seis semanas.

«Estoy encantada y emocionada porque la estoy haciendo con mi productora, Cholawood Productions, y con Endemol Shine, es la primera serie que hacemos nosotras como productoras».

La primera película que produjo y protagonizó con Cholawood fue Cold, Dead Hands, que filmó en Utah bajo un frío congelante de -20 grados y que próximamente será estrenada en una plataforma.

Ahora, Kate se establece en la Ciudad de México y está feliz porque armó un equipo en el que trabajan muchas mujeres.

«Lo mejor para mí es venir primero a estar un rato trabajando, que hace años no lo hago, y, segundo, también está padre venir y tener una fuente de trabajo para mucha gente.

«La serie es padrísima porque es una adaptación de ‘Anna Karenina’ (novela sobre el adulterio y convencionalismo), el formato lo tenía Endemol Australia, nosotros compramos los derechos para hacerla en español para Estados Unidos y Latinoamérica», indicó.

La mayoría de las grabaciones serán la Ciudad de México, pero también buscarán locaciones alrededor pues requieren escenas de campo.

«No sé exactamente en dónde porque todavía seguimos en el scouting a pesar de que ya vamos a empezar (a grabar) porque mostraremos agaves, se hablará del tequila y del mezcal porque es parte de la historia», indicó.

Para The Beautiful Lie se está formando un crew muy grande.

«Es una historia de mujeres, tenemos a un montón de mujeres trabajando», señaló, «dos operadoras de cámaras, una foquista, somos productoras nosotras, nuestra productora ejecutiva es mujer.

«Vamos a hablar de lo que no se hablaba en esa época (‘Anna Karenina’ fue publicada en 1878), tocaremos temas como las adicciones, bulimia, obvio, infidelidades, el baby blues (depresión post parto) y de cómo las redes sociales vienen a destruir a esta Ana de nuestra época», anticipó Kate.

Algunos actores que forman parte de la producción son Martin Altomaro, Daniel Tovar, Maxi Iglesias, Rubén Zamora y Flor Edwarda Gurrola, entre otros.

