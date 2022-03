Esperan aumente la ocupación hotelera durante Semana Santa en playas de Hermosillo

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo señala que si bien la situación económica ha registrado un repunte, la ocupación hotelera aún está 10 puntos abajo de lo que se tenía en 2019

Se espera un incremento en la ocupación hotelera esta Semana Santa en los diferentes destinos turísticos de Hermosillo, luego de dos años de pandemia, informó Francisco García Karam.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo (OCV), señaló que si bien, la situación económica ha registrado una recuperación en materia de ocupación hotelera, aún se encuentran un 10 puntos abajo de lo que se tenía en 2019, que fue del 44 por ciento.

“Antes de la pandemia habíamos tenido un 2019 y un 2018 con una ocupación muy alta en Hermosillo para una Semana Santa, por lo regular para los destinos de ciudad para Semana Santa o verano disminuye muchísimo el tránsito y tuvimos un 44 por ciento de ocupación en 2019 en Semana Santa”, dijo.

García Karam mencionó que no saben a ciencia cierta el comportamiento que habrá esta semana, ya que la mayoría de los consumidores son locales.

“Realmente como los que consumimos somos locales no tenemos la costumbre de reservar aquí, entonces hasta que no sea la Semana Santa no sabemos cómo se vaya a comportar”, finalizó.