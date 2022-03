Especulan sobre boda de BritneySpears y Sam Asghari

En sus redes sociales primero se refirió al modelo como su prometido y luego como su marido

BritneySpears vive a sus 40 años una nueva juventud. Tras recuperar la libertad y deshacerse de la tutela paterna el pasado mes de noviembre, la cantante que marcó a toda una generación, ha dado un paso más en la relación con su prometido Sam Asghari.

La princesa del pop y el modelo podrían haberse dado el ‘sí, quiero’ durante sus vacaciones en las playas de arena blanca que muestran en sus redes sociales.

Las alarmas saltaron cuando el pasado jueves Britney compartía dos fotografías en las que felicitaba el 28 cumpleaños a Asghari.

La cantante decía: «Feliz cumpleaños a mi prometido, te quiero mucho, quiero una familia contigo y quiero todo contigo».

Unas horas después BritneySpears volvía a compartir con sus seguidores en redes sociales el vídeo del nacimiento de unas tortugas y ya no se refería a Sam Asghari como su prometido: «Mi marido Sam me mandó esto y me dijo: ‘100 tortugas bebés salen de la escotilla.Solo 20 llegan al arrecife porque el resto son devoradas por tiburones».

Lo mismo ocurría con una tercera fotografía que Britney acompañaba del texto: «Una foto tan increíble de mi marido @samasghari!!!! ¡Es tan trabajador y me sorprende cada día con su pasión por la vida! Soy tan afortunada de poder compartir mi vida con él…. feliz cumple».