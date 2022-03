Es urgentes mejorar el servicio de transporte

Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, afirman que es uno de los servicios con más quejas por parte de los usuarios

Es responsabilidad del Estado vigilar que se otorgue un servicio de transporte digno y oportuno a los usuarios que utilizan este medio para trasladarse a sus lugares de trabajo, escuelas o centro de la ciudad, y realice antidoping sorpresa a los operadores antes de salir a ruta, dijo Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), señaló que el transporte público de Hermosillo es uno de los servicios con más quejas por parte de los usuarios que acuden a la asociación.

La falta de unidades en «horas pico», las frecuencias entre una unidad y otra, el trato del operador hacia el usuario, unidades que salen de ruta antes de tiempo o que están sucias, son algunas de las quejas más recurrentes de los usuarios, abundó.

«También se reportan operadores groseros, violentos con los usuarios e incluso algunos en mal estado, es decir, bajo los influjos de alguna droga.

Es importante que las autoridades lleven a cabo operativos antidoping a operadores del sistema de transporte público antes de salir los camiones a ruta para proteger a los usuarios de actitudes violentas por parte del operador o algún accidente», enfatizó.

Peinado Luna resaltó la importancia de proteger la integridad de los usuarios y que las autoridades apliquen sanciones administrativas tanto a la empresa que concesiona el servicio, como al operador que no hace bien su trabajo.

«El usuario debe ser el actor más importante, no existiría el sistema de transporte público de no es por el usuario, y estar ofreciéndole un servicio con deficiencias no es correcto, es injusto.

«El Estado debe garantizar y asumir la obligación y responsabilidad constitucional que tiene para garantizar un sistema de transporte público digno, oportuno, correcto, decente, eficiente, para el usuario», puntualizó.

El líder de la UUH exhortó a los usuarios a reportar cualquier situación en el transporte público, porque solamente así podrán incidir o presionar para que el sistema de transporte público tienda a mejorar.