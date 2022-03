Enjuiciarán a Gérard Depardieu por el delito de violación

La justicia francesa confirmó la imputación del actor por violación y agresión sexual a la actriz Charlotte Arnould en agosto de 2018

La justicia francesa confirmó este jueves la imputación de Gérard Depardieu

por violación y agresión sexual a la actriz Charlotte Arnould en agosto de 2018, acusaciones que el popular intérprete niega.

«La cámara de instrucción considera que existen, en esta fase, indicios serios o concordantes que justifican que Gérard Depardieu siga siendo investigado», indicó la Fiscalía en un comunicado.

Charlotte Arnould, nacida en 1995, lo acusa de varias violaciones y agresiones sexuales que tuvieron lugar el 7 y 13 de agosto de 2018 en el domicilio parisino del popular actor de 73 años y amigo de su familia.

La Fiscalía de París archivó la investigación en junio de 2019, pero la actriz logró que una jueza de instrucción reabriera el caso en agosto de 2020 y en diciembre de ese año lo imputara por violación y agresión sexual.

Antes del archivo inicial, se había organizado un careo entre el actor y la actriz en los locales de la Policía judicial de París, indicó una fuente cercana al caso.

Depardieu recurrió en mayo de 2021 su imputación, pero, tras la decisión de este jueves, «el caso vuelve ahora» a la jueza de instrucción, agrega el comunicado del fiscal general de París, Rémy Heitz.

«Mi cliente está especialmente aliviada y confiada en que hoy se ha hecho justicia», dijo Carine Durrieu-Diebolt, abogada de la actriz. Arnould, emocionada, declinó responder a la prensa en el tribunal.

«Actualmente, todos los magistrados a cargo del caso estiman que hay indicios graves o concordantes que hacen pensar que Gérard Depardieu cometió los actos de violación y de agresión sexual», agregó la letrada.

Contactado por la AFP, el abogado del actor, Hervé Temime, rechazó realizar declaraciones.

El galardonado artista siempre ha negado las acusaciones. «Soy inocente y no temo nada», declaró Depardieu a fines de febrero de 2021 al diario italiano La Repubblica, poco después de que se revelara su imputación en París.

Charlotte Arnould reveló su identidad a mediados de diciembre en Twitter. «Él trabaja mientras yo me dedico a sobrevivir (…) Esta vida se me escapa desde hace tres años y quiero vivir sin negarme a mí misma», escribió.