Qué bueno que se recupera la economía de Sonora, quiere decir que hay dinero

Qué bueno que se está recuperando la economía en los sectores restaurantero y comercio para “tirar la ruina” que ha dejado la pandemia del Coronavirus. Es raro escuchar a los dirigentes empresariales hablar positivamente, siempre hablan para quejarse se la mala situación por la que están pasando sus negocios. Ahora, tanto el dirigente de Coparmex, Kurt Gerhard López Portillo, como el de la Cananco Hermosillo, Ario Bojórquez Egurrola Hermosillo (antes de dejar el cargo) y el de Canirac, Manuel Lira Valenzuela, se vieron optimistas, luego de que las ventas en el primer trimestre del año se incrementaron en un 40 por ciento. Esto es muy positivo, más en días antes de Semana Santa…Además, es una buena señal de que en Sonora hay dinero para gastar.

En los comercios se mira mucho optimismo en los compradores, como si ya estuviéramos en la semana mayor, comprando todo lo necesario para salir de viaje, cuando todavía falta dos semanas para los días santos…Qué bueno que hay dinero para adquirir con tiempo todo lo necesario para viajar, para no andar a última hora comprando en las conocidas como “compras de pánico”.

Tanto los grandes almacenes comerciales, como los más chicos, han registrado buenas ventas en los primeros tres meses del año, según el ahora exdirigente de la Cananco Hermosillo, Ario Bojórquez. Lo mismo comenta Manuel Lira Valenzuela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y, Kurt Gerhard, de Coparmex.

Los comerciantes todo el año se quejan, de que el 14 de febrero Día del Amor y la Amistad no les fue como ellos esperaban, que en Cuaresma bajaron las ventas y que en Semana Santa no fue como en años anteriores, que las vacaciones de la burocracia los trabajadores de los gobiernos prefirieron ir a campas a Estados Unidos, que en las fiestas patrias ya no son como antes y, que los aguinaldos que reciben los trabajadores en fin de año gran parte de el dinero de va a los comercios de Nogales y Tucson, Arizona…Siempre se están quejando, por eso me extraña que ahora hablen con la verdad, de que le ha ido muy bien los primeros tres meses del año…Qué bien, eso es bueno.

Esto me recordó una frase del exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, que dijo en una reunión con delegados federales, cuando estos se empezaron a quejar de todo. “Ustedes están como los ganaderos, se quejan cuando no llueve y cuando llueve también”. Y, es cierto. Ser ganadero es el mejor negocio del mundo, no se pierde, a lo mejor dejan de ganar lo que tenían planeado, que no es lo mismo…Es como en todos los negocios, uno planea ganar equis cantidad de dinero, pero no siempre las cosas resultan como uno las planea. Así son los negocios, cada día se batalla más, pero ni modo, hay que seguir adelante.

Expulsan Quirino Ordaz del PRI por aceptar embajada en España

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó a Quirino Ordaz Coppel de las filas del partido, porque “no acató la resolución del Consejo Político Nacional y aceptó desempeñar un cargo en la Administración Pública Federal por parte de un gobierno emanado de un partido político antagónico al Revolucionario Institucional, y con el que no se tiene convenio de coalición”.

A 23 días que el Senado tomó la protesta a Quirino Ordaz como representante de México ante el gobierno español, la Comisión priista que aplica las reglas a los militantes del partido “resolvió por mayoría de votos de sus integrantes” expulsarlo “por haber cometido actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional, como lo señala el artículo 250 de los Estatutos”.

El artículo 250 de los Estatutos del PRI establecen los motivos por los cuales procede la expulsión de los militantes. “En su numeral VIII el artículo 250 establece que “proceder con indisciplina grave, en relación con las determinaciones de las asambleas y demás órganos del Partido”. El 31 de octubre del año pasado, el Consejo Político Nacional del PRI le negó a Quirino Ordaz la licencia para convertirse en embajador en España, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El numeral XII del artículo 61 de los Estatutos del PRI, que habla de las obligaciones de sus militantes, establece que deben “solicitar al Consejo Político Nacional, en caso de aceptar un cargo como funcionaria o funcionario de alto nivel o un cargo de decisión en un gobierno emanado de las filas de otro partido, con el que no haya existido coalición o alianza, licencia provisional del ejercicio de su militancia”.

Y en la fracción III del artículo 248 añade que cuando se trata de cuadros del partido, como es el caso de un exgobernador, procederá la suspensión de la militancia, a petición de algún militante interesado, ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Pero Quirino Ordaz decidió aceptar la invitación del gobierno federal, por lo que el órgano disciplinario del PRI lo expulsó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

