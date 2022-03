Hace falta que una autoridad le ponga un alto a la tribu Yaqui; basta de atropellos

Ya es tiempo que una autoridad les ponga un alto a los miembros de la tribu yaqui, qué, a pesar de que violan la ley al cobrar por cruzar por su territorio en la carretera de “cuatro carriles”, nadie les dice nada. Es un hecho aislado, dice el Gobernador Alfonso Durazo, pero no es así. Los hechos violentos se presentan a diario en Lomas de Guamúchil, cuando los transportistas se niegan a pagar cuotas que ellos imponen a los usuarios. También les cobran a los automovilistas y a los turistas procedentes de los Estados Unidos. El Gobernador no sabe cómo se manejan los yaquis.

Estos hechos se registran desde hace mucho tiempo, años, nada más que el Gobernador Durazo es nuevo en Sonora y no conoce la realidad de cómo operan los gobiernos yaquis. Ellos no respetan ninguna ley, y “solo sus chicharrones truenan”. No hay que darles “alas”, porque siempre han sido un verdadero problema para todos los gobernadores. Bastante “sangran” las casetas de cobro a los usuarios de la carretera 15 México-Nogales, para que todavía los yaquis se aprovechan de que no hay otra rúa para los viajeros y cobran los que ellos quieren, más en estos tiempos.

Los yaquis cobran lo que quieren y “según el sapo es la pedrada”, esto aleja a los turistas nacionales y, por supuesto, a los procedentes de la Unión Americana. Bastante tenemos con los hechos de violencia que se registran a diario en territorio sonorense, para todavía soportar los atropellos de los yaquis y tener que pagar “mordida” al cruzar por su territorio. No se sabe cuántos millones de pesos se echan a la bolsa al año, menos a dónde van a parar, porque los líderes de las tribus y los gobernadores, que son ocho, no le rinden cuentas a nadie. Además, son ilegales los cobros, como también son ilegales los que hacen las casetas de Caminos y Puentes Federales.

Los hechos del pasado domingo, en donde un conductor de un camión de mudanzas fue agredido por miembros de la tribu yaqui a la altura de Lomas de Guamúchil, al Sur de Sonora, en el Valle del Yaqui, solo porque pretendió el chofer tomarle una foto a la estatua del danzante yaqui que se ubica en el lugar, se le agredió físicamente y balacearon la unidad hasta la entrada norte de Ciudad Obregón…Este no fue un hecho aislado, como lo asegura el gobernador Alfonso Durazo, solo es cuestión de viajar por tierra (carretera de cuatro carriles), para darse cuenta de la actuación de los miembros de la tribu…Es más, los yaquis son más prepotentes que muchos funcionarios públicos.

El Gobernador no debe minimizar los hechos ocurridos el pasado domingo en Lomas de Guamúchil, ni creerle todo a los yaquis. Así se han manejado con todos los gobernadores del estado, si no, que le pregunte Durazo a Claudia Pavlovich Arellano, Guillermo Padrés Elías, Eduardo Bours Castelo, Armando López Nogales, Manlio Fabio Beltrones Rivera, solo por citar algunos. Los yaquis se quieren manejar como un país aparte, pero con todos los apoyos de los gobiernos federal, estatal y municipales…Hagan de cuenta que un grupo de personas de Villa de Seris se instalara a la entrada sur de Hermosillo y cobraran porque van a pasar por ahí.

Los yaquis con sus posturas lesionan la economía de Sonora, al cobrar tarifas No oficiales por cruzar por su territorio, cosa que no hacen los habitantes de Esperanza y de Ciudad Obregón. Lo que hace falta es orden y muchos pantalones para obligar a la etnia a que se rijan por las leyes de nuestro país…Los gobiernos anteriores solo les dieron “por la suave”, eso es lo que ellos quieren, para seguir haciendo lo que les venga en gana en los ocho pueblos yaquis…El Gobernador está haciendo un llamado para que se viste Sonora en estos días de asueto de Semana Santa, pero después de lo sucedido en el Valle del Yaqui, muchas familias no se atreverán a viajar al sur.

Más de 20 mil cetemistas tomarán las calles de Hermosillo el 1 de mayo

El dirigente de la CTM en Hermosillo Oscar Ortiz Arvayo anunció que los trabajadores de los 86 sindicatos adheridos a la organización sindical desfilarán por las principales calles de la ciudad el próximo 01 de mayo, en conmemoración del día del trabajo. En conferencia de Prensa y con las presencias de líderes de los sindicatos de distintos Centros de Trabajo, dijo que serán alrededor de de 20 mil trabajadores los que tomarán las calles y alzarán la voz con las principales demandas que aquejan a la clase obrera.

“En el contexto de la Reforma Laboral, las instancias como es la Junta de Conciliación no están cumpliendo con los requerimientos de los sindicatos, no se le está dando trámite a los emplazamientos a huelga, lo cual es un derecho que los sindicatos tienen, es por ello que será uno de los principales llamados”, resaltó.

“El tomar las calles de la capital sonorense el 01 de mayo es un acuerdo tomado en una asamblea con los secretarios generales de los sindicatos adheridos a la CTM en Hermosillo. Tomamos el acuerdo de desfilar después de seis años sin hacerlo ya que la última vez fue en el año 2016, después se decidió conmemorar el día con una asamblea multitudinaria en las instalaciones del CUM, esto se hizo durante tres años seguidos y posteriormente la pandemia impidió hacer eventos, y este año retomaremos el desfile”, recordó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

