Los prestadores de servicios esperan “tirar la ruina” en Semana Santa

Salieron muy buenos los prestadores de servicios turístico de playa para echar números y esperan “tirar la ruina” la próxima Semana Santa. Las condiciones están dadas, muy buen clima, sin posibilidades de lluvia y con un sol quemante en todo el estado. Dicen sentirse listos para recibir a vacacionistas de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y de la Unión Americana, principalmente de los estados de Arizona, California y Colorado. También se esperan las visitas de los pueblos del río de Sonora y la sierra…Los habitantes de los pueblos se vienen a las playas y los de las ciudades se van a los pueblos…Es muy buen intercambio en las economías. Lo bueno que el dinero se queda.

La mitad de los habitantes de Hermosillo son originarios de los municipios sonorenses y, en menor proporción, de fuera del estado. Muchos de estos residentes, aprovechan los días de asueto para visitar a sus familiares. Asimismo, a Hermosillo llegan paisanos que radican en la Unión Americana que extrañan las bonitas playas y aprovechan y se “descuelgan”, en su gran mayoría residente de Arizona. Según los prestadores de servicio se esperan unos 400 mil visitantes a los lugares de playa en la Semana Santa, que generarán una derrama económica de 300 millones de pesos. Nomás les brillan los ojitos cuando hablan de las vacaciones. Ojalá se comporten a la altura de los visitantes.

Ojalá los empresarios se encuentren bien preparados para recibir a tantos visitantes, principalmente en los expendios de gasolina, restaurantes, taquerías, entre otros negocios, que cuenten con personal que hable cuando menos inglés, con el fin de orientar a los turistas estadounidenses, que representan la mayoría. En lugares como Puerto Peñasco y Guaymas, los prestadores de servicios hablan inglés y, un poco de francés y japonés, entre otros. En Hermosillo, la gente debería de hablar inglés…Es más, todos sonorenses deberíamos de hablar inglés. Hacen falta escuelas del gobierno que enseñen ese idioma en forma gratuita. Las que hay, son muy caras.

Así como en las escuelas particulares en donde estudian los ricos, que desde jardín de niños enseñan inglés. Cuando los niños llegan a la secundaria ya saben un perfecto inglés, lo hablan y lo escriben perfectamente. Por eso los pobres tienen menos oportunidades que los ricos. Dicen algunos mexicanos inconformes que así nos quiere el gobierno, ignorantes, menos preparados, para manejarnos a su antojo. Los estudiantes egresados del TEC de Monterrey se sienten superiores a los egresados de la Universidad de Sonora, esto nada más para poner un ejemplo.

Volviendo al tema, en las gasolineras, tiendas de autoservicio, restaurantes, etcétera, debería de pedir como requisito el idioma inglés. Pero, repito, cuesta mucho dinero estudiar inglés, al menos en Sonora, que somos vecinos de Arizona y casi con California…De todas maneras nos hacemos entender cuando nos encontramos con un “gringo”, poquito inglés de uno y poquito español del güero, salimos adelante. Pero sí, deberíamos de saber inglés todos los que vivimos en Sonora, porque somos vecinos del país más poderoso del mundo, en donde su idioma materno es el inglés.

Dice el dicho popular que “en donde se llora está el muerto”

Mucha lloradera de la gente de que no tiene dinero y los centros comerciantes llenos de compradores que se preparan para salir de viaje de Semana Santa. Los visitantes a los comercios no compraban comida el pasado fin de semana, sino ropa de playa, short, pantalones de mezclilla, chanclas de hule, sombreros, bloqueadores…Lo que me llamó la atención fue, que muchos compradores buscaban playeras con manga larga y los dependientes les decían que ya se habían acabado…Esto quiere decir, que los vacacionistas ya le tienen miedo al de Sonora.

Los centros comerciales del Vado del Río, en Hermosillo, así como los ubicados en el centro de la ciudad, con muchos compradores…Esto quiere decir que hay dinero para comprar lo básico y sobra hasta comprar paran vacacionar…Muchos compradores (compradoras) usa la tarjeta de crédito o de débito, así se les hace más fácil, ni regatean, quién saben cómo se pongan a la hora de la verdad, cuando tengan que pagar…Qué bueno que haya dinero para gastar y darse gustos, para eso trabaja uno. Muchas personas trabajan y guardan el dinero, cuando se mueren, otros lo disfrutan.

Supervisa Toño Astiazarán rehabilitación de crucero con concreto hidráulico en Hermosillo

El presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, supervisó una más de las obras del plan de inversión multianual, “Hermosillo CRECE”, que está en ejecución en el cruce de los bulevares Juan Bautista de Escalante y Agustín F. Zamora, en el Norte de Hermosillo.

Astarté Corro Ruiz, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, explicó en el sitio los detalles técnicos de la rehabilitación en la que se invertirán 3.16 millones de pesos, mientras una revolvedora vaciaba el concreto y un equipo de trabajadores lo distribuía de Poniente a Oriente con una regla vibradora.

Este proyecto incluye la demolición de la carpeta asfáltica existente; corte de material tipo B; formación y compactación de una capa subrasante de 30 centímetros de espesor; formación y compactación de una base hidráulica de 15 centímetros y una base de concreto de 15 centímetros.

Se ejecutó previamente la rehabilitación de la red subterránea de agua potable y alcantarillado y al término de todo el proceso se colocará señalización horizontal, informó la Coordinadora de CIDUE.

Personal técnico de supervisión compartió detalles de los procedimientos de control de calidad aplicables a estos casos, que sirven para garantizar la durabilidad y resistencia al uso cotidiano del crucero una vez rehabilitado.

El plan Hermosillo CRECE contempla en total 17 recarpeteos; 23 pavimentaciones de concreto hidráulico; 2 pavimentaciones-estabilizaciones en la Comisaría Miguel Alemán; 7 cruceros; 9 parques; 4 Centros Hábitat y 5 Centros Deportivos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.