El transporte urbano de Hermosillo no deja de ser noticia todo el año, cuando no es por el mal servicio que prestan, o por las amenazas de subir el precio en las tarifas. En lo personal creo que ahora como nunca se cuenta con una coordinación bien elaborada, en donde los usuarios no esperan mucho tiempo en las paradas. Además, la mayoría de los camiones se encuentran en buen estado, en donde el pasajero viaja cómodamente sentado y, en tiempo de calor, disfruta de aire acondicionado en todas las unidades. En Hermosillo las temperaturas superan los 40 grados.

Antes los usuarios tardaban cuando menos 30 minutos esperando el camión en las paradas bajo los quemantes rayos del sol de Hermosillo, para viajar de pie y apretujados, soportando los fuertes olores de personas sudorosas…Hoy se cuenta con un servicio de lujo, en comparación de años atrás, pero la gente cada día exige más, y hace bien. El transporte público de camiones es un buen negocio en Hermosillo, en donde les va bien a los concesionarios y a los choferes (operadores). A los usuarios también les va bien, porque pueden llegar a tiempo a sus compromisos laborales.

Las personas que saben usar los camiones urbanos se mueven bien en estos, pudiendo llegar a tiempo a sus compromisos. Desde que prestan servicio camiones nuevos y en buenas condiciones, además de pagarles sueldo a los choferes, ha mejorado mucho el servicio. Los choferes ya no se andan “peleando” por el pasaje y suben a todas las personas que soliciten el servicio. Antes, les negaban el servicio a las personas de la tercera edad y a los estudiantes, porque pagaban la mitad del pasaje…Ahora, todo mundo puede viajar en los camiones. Qué bien.

Problemas siempre va a ver, como en todas las empresas, lo importante es que el servicio a los usuarios no sea afectado y que los problemas se resuelvan a través del diálogo y la negociación. No se trata de defender a los transportistas, sino a los usuarios.

No todos los vehículos extranjeros se podrán importar: Del Valle Colosio

Desde hace mucho tiempo hemos venido comentando en este espacio que no todos los vehículos de procedencia extranjera se iban a poder legalizar, principalmente aquellos de modelo reciente, de lujo y que no sean fabricados en los Estados Unidos y Canadá, que son los países que forman parte del Tratado de Libre Comercio con México. Sin embargo, en Sonora y me imagino que en el país, circulan muchos autos europeos y asiáticos, que después de la regularización, se tendrán que importar a través de la secretaría de Hacienda, si es que no quieren que se los quite el gobierno.

El secretario de Hacienda estatal, Omar del Valle Colosio, informó que todos aquellos vehículos que no han realizado el trámite, o que no fueron incluidos en el decreto de regularización podrían enfrentar sanciones si no importan sus autos legalmente. Recordó que el estado tiene la responsabilidad de regular a los autos extranjeros, llegando al grado de embargarlos de ser necesario para cumplir con los acuerdos que se han realizado con el Gobierno Federal.

¿Esto significa que el gobierno viene por tu auto? De momento no, pero tampoco dice que no tengan la facultad legal para hacerlo, pues en concordancia con las autoridades nacionales se tiene una meta de unidades ilegales para regularizar o sacar de circulación; en el caso de Sonora esta cifra se encuentra entre 350 a 500 autos.

¿Qué vehículos no entran en el decreto?

Los autos que pueden regularizarse son los modelo 2016 o anteriores, por lo que aquellos que sean más nuevos deberán pasar por un proceso diferente para poder circular de forma legal en la entidad. Si tu vehículo fue importado o fabricado desde un país que no sea Estados Unidos o Canadá, tampoco podrá ser regularizado a través del nuevo decreto, tampoco si se encuentra muy dañado o con otros signos de que pudo haber sido utilizado en actividades ilícitas, informó Del Valle Colosio.

Si tu auto no cumple con los requisitos, todavía no entres en pánico, pues a decir del secretario de Hacienda por el momento no se tiene contemplado ningún operativo para buscar autos ilegales ni nada por el estilo, y aún puedes iniciar el proceso de nacionalización de la manera tradicional, a través de un agente aduanal…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

