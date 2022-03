Los hechos de violencia se siguen dando en Sonora a pesar de los esfuerzos de las autoridades

Una persona privada de su libertad en Hermosillo, enfrentamientos a balazos en Caborca, ladrones de ganados en Guaymas, asaltos a personas y negocios en Hermosillo, extorsiones en bancos, entre otros delitos reportados ante las autoridades estatales, son hechos registrados en el fin de semana.

Esto nos da una idea de cuál es la situación que se vive en Sonora y la actuación de los cuerpos policiacos que operan en la entidad, que lograron realizar algunas capturas.

La delincuencia organizada y, la no organizada, trabajan las 24 horas del día, por lo tanto, los hechos de violencia se registran en donde menos se espera y en cualquier rincón del territorio sonorense.

En los últimos meses se han asentado los grupos criminales en Caborca, Nogales, Cajeme, Magdalena de Kino y Hermosillo, entre otros. Los grupos policiacos de los tres niveles de gobierno, según las autoridades, están concentrado en esos lugares y sin éxito.

Los hechos violentos continúan dándose a cualquier hora del día, como lo sucedido este martes en Caborca, en donde hubo un enfrentamiento entre delincuentes y policías, que dejó un muerto y dos heridos, según los primeros reportes. Lo preocupante es, que estos hechos se dan a diario en esa región, por lo que los habitantes del municipio ya lo miran como algo normal. También en los municipios de Cajeme, Guaymas, Empalme, Nogales y Hermosillo se registran todos los días.

Las autoridades están haciendo todo lo posible por acabar con esta situación de violencia, que no es mucho que digamos, porque no se ha logrado un avance…Se habla mucho de programas para reducir los hechos delictivos, pero hasta ahora, no se ve nada claro, aunque las autoridades digan lo contrario. En los espacios de los diarios locales, en los tiempos de la radio y la televisión e Internet, no alcanza para dar cabida a los hechos de violencia que se registran a diario en Sonora.

También hay muchos hechos de violencia que las autoridades no las dan a conocer y que son publicadas en las redes sociales, como esta señora joven que fue privada de su libertad y regresada a su casa el pasado lunes…Ella ya había sido secuestrada una semana antes y regresada sana y salvo, nada más que ella empezó hablar “de más” y lo volvieron a privar de su libertad.

Las autoridades deberían de lanzar una alerta, al igual que la operación de extorsionadores que operan en las salidas de los bancos. Estos testimonios se dan a conocer en las redes sociales por parte de personas afectadas. Sin embargo, no hay agentes policiacos en los alrededores de las instituciones bancarias y todo se lo dejan a los guardias de seguridad privada que contratan los bancos…Desde hace años que las policías no atienden a los bancos, porque estos, según los tres niveles de gobierno, tienen mucho dinero para conformar una policía bancaria bien preparada.

Redujimos más de mil 600 millones de pesos los pasivos del Gobierno de Sonora: Alfonso Durazo

El ataque frontal a los pasivos, mediante la redirección de recursos obtenidos por las políticas de austeridad y ahorro, se ha traducido su rápida reducción, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al revelar que pasaron de dos mil 827 millones de pesos en septiembre de 2021 a mil 219 millones de pesos a marzo de este año…Qué bien, es su obligación como gobernador, cuidar el dinero de los sonorenses y hacerlo rendir, como se hace en una gran familia.

El Gobernador, acompañado del secretario de Hacienda, Omar Del Valle Colosio, así como del secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra y la titular del Transporte, Lirio Del Castillo Salazar, reveló que esta importante reducción vaticina un inicio de año con gran margen de maniobra presupuestal para el próximo ejercicio fiscal…Así deberían estar muchas empresas sonorenses que en estos momentos “andan tirando la toalla” por la crisis económica que les trajo la pandemia del coronavirus.

“Pasamos de un reporte de pasivos de dos mil 827 millones de pesos a este momento, al 11 de marzo, mejor dicho, a un reporte de pasivos de mil 219 millones de pesos. Es decir, hay una reducción muy importante y esto es lo que me permite a mí ser optimista respecto al presupuesto, vamos a reordenar las finanzas, a concluir el reordenamiento de las finanzas del estado a más tardar al mes de diciembre de este año”, afirmó el Gobernador.

Qué bien que esté funcionado a la altura de los sonorenses el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

