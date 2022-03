Inaugura AMLO nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se entregó completamente terminado y funcionando al 100 por ciento, aun cuando faltan diversas obras viales para acceder a sus alrededores. Desde las instalaciones de la nueva sede aeroportuaria en donde trasladó su conferencia de prensa matutina este lunes 21 de marzo, el presidente de la república destacó que se trata de un gran acontecimiento para nuestro país porque los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto «no pudieron» concretar una obra como ésta.

“Yo pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente concluido, pueden bajar aviones las 24 horas, despegar y arribar, con sistemas modernos de radar, es cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes», declaró a medios de información. López Obrador aseguró que incluso «ya pueden llegar millones» a la zona del aeropuerto desde distintos puntos de la Ciudad de México y dependerá de dónde vivan las personas, si les queda cerca o lejos la terminal aérea.

En cuanto a la calificación de la seguridad aérea en México, la cual fue sancionada el año pasado por las autoridades de los Estados Unidos, en específico por la Administración Federal de Aviación, por incumplir con los estándares internacionales, el presidente confío en que pronto se recupere.

«Se va a recuperar, estoy optimista, porque ya están haciendo todos los trámites, están a punto de resolver. Si no fuese así, que no lo veo que suceda, no creo que eso suceda, es remoto; de todas maneras, hay que tomar en cuenta que eso afecta a las líneas que quieras viajar al extranjero y no para las líneas que viajan al interior del país», estimó el presidente.

Incluso, pidió tomar en cuenta que derivado de la guerra de Rusia contra Ucrania, nuestro país se ubica ya en el tercer lugar a nivel mundial para invertir. Por ello, se va a recuperar la aviación comercial y de carga, sostuvo. López Obrador agradeció una vez más a los ingenieros militares su trabajo para inaugurar el aeropuerto en la fecha anunciada hace dos años cinco meses.

En cuanto a quienes no creían que esto sería posible, el presidente recordó que «muchos loquitos» sí creyeron que se alcanzaría la meta. De acuerdo con las previsiones para el AIFA, hacia finales de este 2022 se recibirán 2.4 millones de viajeros y para el 2023 la cifra alcanzará los 5 millones de personas.

Muchos vacacionistas en las playas de Bahía Kino y en los ejidos del Municipio de Hermosillo

Qué bueno que hay dinero para vacacionar y pasarle bien un fin de semana largo como el que acaba de pasar, en donde las playas de Bahía Kino y otras que se ubican en el Municipio de Hermosillo se vieron llenas de turistas locales y extranjeros. El clima estuvo perfecto para disfrutar de las paradisiacas aguas del marte de Cortez. Muchas familias pasaron el fin de semana en los hoteles de Kino y otros, hermosillenses en su gran mayoría, salían por la mañana a las playas y regresaban por la tarde.

Algunos turistas procedentes de Estados Unidos y de otros estados del país, se hospedaron en hoteles de Hermosillo y desde muy temprano salían a recorrer la ciudad y los ejidos cercanos, en donde podían disfrutar comida regional. Otros se iban a las playas a respirar el aire puro de Bahía Kino y regresaban por la tarde. Por la noche, paseaban caminando por la zona hotelera del boulevard “Francisco Eusebio Kino”, en donde disfrutaban del buen clima y el ambiente en los centros nocturnos, restaurantes, cafeterías y refresquería de ese sector de la ciudad.

Hermosillo es un buen lugar para vacacionar, tanto para turistas nacionales como para extranjeros, en donde la gente es amable y hospitalaria. Además, en primavera es la mejor época para pasar unos días maravillosos en nuestra hermosa capital sonorenses, no hace frío ni calor.

Correo electrónico: [email protected]