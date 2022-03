Los grupos del crimen organizado no han hecho pausa ni en Cuaresma

Los grupos del crimen organizado no han hecho ninguna “pausa” con motivo de Cuaresma y continúan registrándose en forma normal los enfrentamientos a balazos y los asesinatos en los municipios de Sonora.

Las autoridades federales, estatales y municipales tienen un fuerte compromiso con la ciudadanía, que es, acabar con la violencia para que regrese la tranquilidad a los 72 municipios de la entidad. A lo mejor son tan poderosas esas organizaciones del mal, que será necesario pedir la colaboración de las autoridades estadounidenses, como el FBI.

Tomando en cuenta que Sonora es un estado fronterizo con Arizona, de la Unión Americana, y que los hechos de violencia tienen repercusión en ambos países y, que los agentes policiacos han demostrado no poder contra las “fuerzas del mal” por diversos motivos, una, porque no tienen la organización de ellos y, dos, al parecer, hay gente muy poderosa en el gobierno coludida con la delincuencia.

No es posible que el Ejercito y las policías federales, estatales y municipales no puedan acabar con esa plaga que invade el territorio sonorense…La ciudadanía no lo cree.

Si el Ejército Mexicanos no puede en contra de la delincuencia organizada, menos iba poder en contra de una invasión extranjera, que, a como está el mundo de “revoltoso” y con los malos gobiernos que tenemos, todo puede suceder.

El Gobierno Federal se está viendo muy débil y, estos grupos de “malosos” podrían dar un golpe de estado. Se dice que los únicos que podrían dar un golpe de estado en México, sería el Ejército, pero a como vamos, creo que no…Hay muchos municipios en el país que ya están en manos de las fuerzas del mal.

En estos municipios no hace nada el Gobierno Federal en apoyo a las autoridades municipales y prefiere que los problemas crezcan para centrar la atención en ellos y de esta forma formar una “cortina de humo” a la mala administración federal y al mal gobierno. En Sonora los hechos de violencia opacan las declaraciones del Gobernador Alfonso Durazo Montaño. Hasta esto, son solo declaraciones y el pueblo ya cansado de tantos dimes y diretes de los gobernantes. El gobernador todos los días habla, pero nada trascendente como para que la gente de motive. Más de lo mismo.

La ciudadanía quiere solución a los problemas de su comunidad, desde la falta de servicios públicos, hasta el embellecimiento de sus barrios y colonias. También le gusta escuchar del inicio de nuevas inversiones con capital privado local, nacional y extranjero, porque esto trae seguridad y riqueza a la entidad. El pueblo no quiere anuncios, porque cada gobernador anuncias muchas inversiones que al final de cuentas, por diversos motivos no “aterrizan”. Es más, son más las que no llegan, principalmente las de fuera del país, que las que se desarrollan en territorio sonorense.

Ya llegó la primavera, por lo que hay que celebrarlo; para el verano falta rato

Que no se confíen los vacacionistas de que ya llegó el calor a Sonora, y que hay que guardar la ropa de invierno, porque todavía nos falta una ola de frío antes de Semana Santa y, posiblemente haga frío en esta Semana Mayor. Sin embargo, siempre es bueno unos días de relax en la playa y en los municipios del río de Sonora y la sierra…También las ciudades de Sonora, como Navojoa, Álamos, Obregón, Guaymas, Empalme, Nogales, Agua Prieta Cananea, Altar, Pitiquito, Caborca, San Luis Río Colorado, Sonoita y Hermosillo, entre otras, todas con sus atractivos naturales.

Hermosillo, aparte de ser una hermosa ciudad capital, tiene sus atractivos naturales, como Bahía Kino y otras playas vecinas, el área rural de San Pedro El Saucito, El Tronconal, la presa “Rodolfo Félix Valdés”, Zamora, entre otros lugares. Además, cuenta con hermosos lugares como la Plaza Zaragoza, Catedral, el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, el Congreso del Estado, los palacios de gobierno estatal y municipal. Un atractivo muy especial que tiene nuestra capital sonorense, son las visitas al Cerro de la Campaña, nuestro principal ícono natural.

Esta Sema Santa nuestra capital no contará con los atractivos de La Sauceda, balneario natural y de diversión que fue abandonada por las autoridades y que algunos vecinos tratan de rescatarla. Además, hace unos días sufrió un incendio, que aún no se sabe oficialmente si fue provocado o accidental.

Se cuenta con los museos de la ex penitenciaría estatal, el museo Musas y el museo y biblioteca de la Universidad de Sonora. Además, existen muchos bulevares y avenidas para pasean en auto o caminando, con restaurantes y cafeterías. También, muchos expendios de cervezas.

En las cafeterías se sirve excelente café y se pueden deleitar buenas comidas sonorenses, desde la tradicional carne asada hasta los cortes finos de carne de res, que también son de origen de Sonora para el mundo. Estos cortes se crearon en el gobierno de Don Faustino Félix Serna y se hicieron famosos en todo el orbe. Se publicitaron en todos los rincones del mundo con el sello de Sonora, como lugar de origen. En Sonora se venden muy buenos cortes finos, desde Nogales hasta Navojoa, de carne asada, ni se diga.

Este 21 de marzo es inhábil, no labora la burocracia; se recuerda a don Benito Juárez

Este lunes es inhábil, porque recordamos el natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, aquel mexicano de origen indígena que llegó a ser presidente de México, creador de la frase de “Entre los Pueblos y en entre las Naciones el Respeto al Derecho Ajeno es la Paz”…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.