Los militares no han dado resultado en el combate a la delincuencia en Sonora

Los militares no han dado resultados en el combate a la delincuencia organizada y los hechos de violencia continúan incrementándose en todo lo largo y ancho de Sonora. Sin embargo, ayer arribaron a la entidad más soldados, que, según información oficial, vienen a prevenir actos delictivos. Los militares se instalaron en la región de Nogales y Caborca, en donde las diferentes bandas del crimen se pasean como en su casa sin que ninguna autoridad pueda detenerlos. Las anteriores tropas que llegaron hace unos meses, solo alborotaron la “bitachera”.

En el Municipio de Caborca desde que tienen participación los soldados los enfrentamientos a balazos entre los grupos delictivos se han incrementado y, cuando interviene el ejército hagan de cuenta que le echan gasolina a la lumbre… se pone peor. De Nogales no extraña, siempre ha sido una plaza “caliente” en donde todo mundo está coludido, los agentes policiacos federales, estatales y municipales controlan todo. Es un municipio fronterizo, que, para su tamaño, es muy problemático. Los nuevos agentes y jefes que llegan a la plaza luego entran “al aro”.

De unos meses a la fecha, años, quizá, Caborca pasó de ser un municipio tranquilo, en donde todos sus habitantes podían pasear libremente por sus calles y jugar en sus plazas públicas a cualquier hora del día, a un centro de operaciones de grupos del crimen organizado. Hay hechos violentos que se registran en la también llamada “Perla del Desierto”, que es difícil creerlo. Este municipio es el más importante de los ubicados en el Desierto de Altar, que abarca, Pitiquito, Altar, Trincheras, El Sasabe, entre otros poblados de los conocidos como del “tercer mundo”.

Toda esa región del Norte del Estado de Sonora, desde Santa Ana, Magdalena, Ímuris, Nogales, Agua Prieta, entre otros, se han sentado los grupos de criminales…En los últimos meses han operado desde los municipios de Magdalena y Caborca, en donde los criminales patrullas las calles de las ciudades como si fueran parte de la autoridad…Los militares nada más hicieron “ruido” cuando llegaron, pero la situación siguió igual, o peor. El Gobernador les dijo a los empresarios que los delitos dolosos iban a ir bajando poco a poco en su administración…Hasta ahora, nada.

Los gobiernos tienen la solución para acabar con tanta violencia en Sonora y el país

Los gobiernos tienen la solución para acabar con tanta violencia en Sonora y en México, pero, al parecer, ellos mismos la promueven. Esto se nota más en el centro del país en donde la ciudadanía anda armada y se echan de balazos entre ellos. Hay municipios en donde los grupos de personas del pueblo buscan el control de las comunidades y, como casi siempre ocurre, los más poderosos ganan. Por eso la invasión de Rusia a Ucrania no impacto muchos en nuestro país, en donde mantenemos una guerra entre nosotros mismos desde hace tiempo…Esto es muy negativo.

Esta situación no deja crecer a los pueblos, la economía se derrumba, automáticamente se registra desempleo y se incrementan los grupos criminales. Los jóvenes, que son la fuerza de un país, son “enganchados” por los grupos de narcotraficantes, asaltantes, contrabandistas de personas, asesinos a sueldo, entre otros…Esto sucede en los malos gobiernos en donde no saben llegar a acuerdos con los diferentes sectores de la comunidad. Los gobernantes hacen lo que ellos quieren, no lo que los ciudadanos y las comunidades requieren. Ejemplos hay muchos en el estado.

Los habitantes de Nogales tienen muchos problemas – la gente pobre, que son mayoría-, sin embargo, los gobiernos federal y estatal, continúan tercos en quitar la villa del tren, que lleva cientos de años y no ha pasado nada que afecte a la comunidad en general…Las tiendas de Curios que se encuentran en la entrada a Nogales, viniendo de Estados Unidos, llevan muchos años en ese lugar y da una mal imagen al turismo estadounidense, ¿Por qué no las quitan?, porque no les dejaría tanto dinero.

Presenta mapa con indicadores de la "felicidad"

Especialistas presentaron un mapa, similar al del Semáforo Epidemiológico de Covid-19, que toma en cuenta los indicadores de felicidad y arrojó que entre los más infelices están los habitantes de Sonora; muy infelices, Sinaloa y Coahuila; Infelices, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Chiapas, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

Medio felices: Yucatán, Michoacán, Guerrero, Morelos, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Estado de México y los Más Felices son Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Colima, Oaxaca, Quintana Roo y Ciudad de México

En la revisión de los estados, los especialistas acotaron que aquellos con mayor presencia de delincuencia organizada reportaron índices menores de felicidad, en contraste con las entidades que son menos inseguras.

Por ejemplo, mencionaron a los estados de la frontera norte de México, donde la mayoría reporta niveles bajos de felicidad, excepto Baja California y Baja California Sur.

“Desafortunadamente, en nuestro País han disminuido los índices de seguridad, que ha provocado que México esté dejando de ser un País feliz. En salud, educación y seguridad, México ha llegado a ser de los peores países con una calificación más baja en cuestiones de felicidad»…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

