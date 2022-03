Está fuerte la presión en contra del alcalde por parte de los jubilados y pensionados

Está fuerte la presión en contra de las autoridades municipales por parte de los extrabajadores jubilados y pensionados, por lo que vale más que se le busque una solución, ya que las oficinas del Ayuntamiento de Hermosillo prácticamente se encuentran paralizadas.

Los extrabajadores pretenden que se les paguen los apoyos que antes recibían, entre estos vales despensa, y que se les fueron suspendidos desde el inicio de este gobierno que encabeza Antonio Astiazarán Gutiérrez. El Palacio Municipal se encuentra encadenado a su alrededor y ya empezaron a encadenar el Palacio de Gobierno, como una medida de presión para el gobernador.

Los manifestantes utilizan pancartas en donde exponen una serie de problemas por los que están atravesando, después de haber dedicado parte de su vida a servir a la comunidad hermosillense. Además, estas prestaciones ya se les entregaban y no saben el porqué se las quitaron.

El alcalde dice que no están presupuestadas esas partidas, por lo que no cuenta dinero para pagarles. Alguien tiene que hacer algo para que los trabajadores jubilados y pensionados, todos de la tercera edad, reciban esos beneficios que en mucho ayudan en el gasto familiar. Sí se puede.

Es cuestión de voluntad política para darle solución a este problema que afecta a los extrabajadores de la Comuna…El Gobernador Alfonso Durazo Montaño y el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, deben de reunirse y platicar para darle fin al asunto que afecta a cientos de personas mayores.

También debe de participar en la plática el dirigente de los burócratas municipales, que no debe de andar muy tranquilo luego de que sus excompañeros de trabajo sufran hambres y se priven de algunas prestaciones. Da tristeza ver a los extrabajadores.

Este miércoles traté de entrar a Palacio Municipal y no pude hacerlo, no hay por donde entrar, todas las entradas se encontraban encadenadas…Había un pequeño espacio por donde entrar y unas señoras me bloquearon la entrada, porque era parte de su movimiento de presión. Este plantón, aparte de ser una molestia para la ciudadanía, afecta a la administración municipal, que no trabaja al cien por ciento, ni se atiende a la ciudadanía que acude a palacio a realizar diversos trámites…Además de todas las groserías que le gritan al alcalde y le escriben en las pancartas.

Esto es por el lado social, por la parte política, no sé quién está financiando este movimiento que está bien organizado, primero, porque los manifestantes jubilados y pensionados tienen todo el tiempo del mundo para estar presente todo el día en el plantón por fuera de Palacio Municipal, además de realizar marchas y cierres de calles y avenidas. Pero sí tienen necesidad de recibir los apoyos extras que les entregaba el Ayuntamiento de Hermosillo y que se les fueron suspendidos. El alcalde debe de tener mucho cuidado en el manejo político de este problema social.

El problema afecta al presidente municipal, pero también al gobernador, porque estamos hablando de la capital de Sonora que se ha convertido en un caos sus calles, avenidas y bulevares desde que inició este problema…Hermosillo tiene mucho turismo nacional de fuera del estado, así como del extranjero, también de familias de los pueblos del río de Sonora, la sierra y de los valles. Este tipo de plantones y manifestaciones afecta la imagen del municipio, pero también la imagen de sus gobernantes…Tanto el gobernador, como el alcalde Astiazarán, tienen ambiciones políticas.

Por otra parte, todos los ex alcaldes de Hermosillo deben de estar conscientes de que ser presidente municipal de esta hermosa ciudad, ha sido su “tumba política” de muchos de ellos: Ejemplos: Celida López Cárdenas, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, Alejandro López Caballero, Javier Gándara Magaña, Ernesto Gándara Camou, Casimiro Navarro Valenzuela, Héctor Guillermo Balderrama Noriega, Jorge Valencia Juillerat, entre otros…Ojalá que Toño Astiazarán rompa con el “embrujo” y siga escalando más puestos políticos y de gobierno.

Marko Cortés aseguró que AMLO inaugurará un «aeropuerto patito»

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, aseguró durante una rueda de prensa que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, próximo inaugurarse es un «aeropuerto patito». En rueda de prensa, expuso que “el aeropuerto de Santa Lucía es un aeropuerto patito como este gobierno de Morena. Sólo tendrá 14 posiciones para los aviones en lugar de las 120 que iba a tener el aeropuerto de Texcoco, por si fuera poco, los costos de Santa Lucía se dispararon”.

Aseguró que lo que realmente hicieron fue ampliar una base aérea militar que ya existía, la cual se pretende inaugurar sin que existan condiciones de transporte vial o aerolíneas que quieran ir a volar ahí.

En tanto, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, dijo que lo que llaman Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles «es un aeropuerto más bien con características de aeropuerto regional y, por cierto, no de los grandes, hay varios lugares en el país que tienen aeropuertos mucho más grandes que el que se está planteando inaugurar”. Además, reiteró, el principal problema que se tiene es la comunicación…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]