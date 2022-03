El presidente López Obrador ganaría perdiendo en la votación de la Consulta

En la votación de revocación de mandato, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que sale ganando es el propio mandatario. En esta votación programada para el próximo domingo 10 de abril, los ciudadanos en edad de votar y con credencial de elector, decidirán si quieren que el presidente deje el cargo público o siga adelante. López Obrador gana perdiendo, porque así se quitaría la responsabilidad de gobernar al país otros tres años, en un momento que ya “anda tirando la toalla” a la mitad del camino, como lo hizo en el gobierno del Distrito Federal, que abandonó el cargo dejándoselo a Alejandro Encinas, si mal no recuerdo.

A López Obrador se le nota que ya no aguanta la presión de ser presidente de México, porque gobernar un país como México no es cosa fácil. Ahora, a tres años de haber iniciado su gobierno y que la ciudadanía le empieza a exigir, no haya que hacer y lo mejor fue pedir la revocación de mandato, en donde la gente del pueblo decidirá si se queda como presidente o se va a su casa a descansar. Muchas personas creen que la ciudadanía votará porque continúe al frente del país, pero a lo mejor él no quiere seguir. Él quería ser presidente y ya lo logró en forma contundente.

El presidente de nota cansado después de lidiar con las críticas que se le han hecho a él y a su familia, principalmente a su hijo que radica en los Estados Unidos y que vive en la opulencia en un país rico, además de otras corruptelas que han salido en los primeros tres años de su gobierno.

López Obrador no pudo poner orden en su gobierno, ni amarrarles las manos a sus principales funcionarios, saliendo a la luz pública la podredumbre. Los funcionarios honestos que tenía el presidente a su alrededor renunciaron luego de darse cuenta de tanta corrupción.

Es difícil administrar una empresa, administrar un hogar, con más razón un país en donde las “danza de los millones” es una tentación latente, en donde el que no cae resbala. López Obrador no ha hecha nada que no hayan hecho los anteriores presidentes, pero -siempre hay un, pero- el juró que no sería igual que los otros y navegó y sigue navegando con la bandera de un gobierno honesto, decente e incorruptible…Las cosas no salieron como él lo deseaba, ahora, es cuestión de que retome el camino y le meta ganas a los tres años que le resta en la Presidencia.

Si la ciudadanía decide que se quede, sus enemigos políticos que dice tener, “no le quitarán el guante de la cara”, pero él es el Presidente de México, con todo el poder político y de la ciudadanía…Cuenta con mayoría de diputados en las cámaras de diputados federal y locales, mayoría en el Senador de la República y, el respaldo y respeto de la ciudadanía. La gente lo quiere, lo idolatra, muchas personas enemigas de López Obrador lo han comprobado. Es un personaje para la historia de México. En la votación del 10 de abril votarán para que se quede.

En muchas empresas de Hermosillo ya dejan entrar sin cubrebocas

En muchas empresas de Hermosillo ya están dejando entrar sin cubre bocas, esto se debe a las declaraciones del secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, en donde ha dicho que se permitirá el NO uso del cubrebocas en lugares abiertos, como si el Coronavirus hubiera desaparecido, cuando los hospitales públicos y privados siguen recibiendo enfermos. Creo que no hay prisa para dejar de usar el cubrebocas, no sé cuál es el apuro de la secretaría de Salud. Me supongo que esto ya lo consultó con el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Fue detenido el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez por desvíos de recursos

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, exgobernador de Nuevo León, fue detenido este martes por el presunto desvío de recursos durante su gestión en el caso conocido como ‘Broncofirmas’.

La detención de Rodríguez Calderón ocurrió en el municipio de General Terán, en Nuevo León, al salir de un rancho. Tras su captura, El Bronco fue trasladado al penal de Apodaca de forma preventiva, en donde permanecerá a disposición de un juez, el cual resolverá su situación jurídica.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León confirmó la detención de Rodríguez Calderón por su probable participación en «hechos con características de delitos electorales». La orden de aprehensión que fue girada por un juez en contra del exgobernador fue cumplimentada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con apoyo operativo de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con oficiales de Fuerza Civil.

Quien desvió dinero público a sus campañas va a ir a la cárcel: Samuel García.

Tras la captura de El Bronco, el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García envió un mensaje en el que advirtió que «ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron». Agregó que quienes desviaron dinero público a sus amigos o campañas irán a la cárcel, en referencia de Jaime Rodríguez Calderón, ya que usó la etiqueta de las «#Broncofirmas».»Lo logramos»: así reaccionó Samuel García tras captura de ‘El Bronco’.

El gobernador reaccionó a la detención del exmandatario Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien está acusado de desvío de recursos por el caso de las «Broncofirmas» para su candidatura a la Presidencia por la vía independiente. “4 años y 4 meses tardamos, pero al fin lo logramos”, indicó el mandatario García en una storie en su cuenta de Instagram en la que agregó las etiquetas #Broncofirmas y #NLincorruptible.

“Quien robó o desvió dinero público a los Corleone, a los favoritos, a los sobrinos o a los amigos o a sus campañas van a ir a la cárcel, porque ya basta de que jueguen y saqueen a nuestro estado”, dijo García en el video. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León indicó que Rodríguez Calderón permanecerá en un centro de reinserción social a disposición de un juez, el cual resolverá su situación jurídica…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

Correo electrónico: [email protected]