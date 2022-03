Hay desinterés de propietarios por regularizar autos de procedencia extranjera

Una cosa muy curiosa, muchos propietarios de vehículos ilegales no piensan regularizarlos, dicen que así están bien y, como el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era voluntaria la legalización, mejor se quedarán así, sin pagar, cuando menos unos 5 mil pesos. Estos propietarios también dicen que no tienen dinero para realizar el trámite. Muchas familias están al día con sus ingresos, por lo que no podrán pagar la importación y demás gastos que implicará esta.

Habrá personas que desde que se dio el anuncio de la legalización de vehículos extranjeros en México, cruzan la frontera para comprar unidades en buenas condiciones. Otros que se dedican a la compraventa de autos usados también aprovecharán la oportunidad y sacarán provecho de esta situación que se presenta, porque son comerciantes y oportunidades como estas no hay todos los días…Aquí ganan todos, los importadores, los compradores y los gobiernos.

Los distribuidores de automóviles nacionales nuevos, antes “pegaban de gritos” cuando se anunciaba la legalización, pero algo pasó, porque en esta nacionalización no han dicho nada. A lo mejor se les paga una comisión del total de las ventas, o simplemente se dieron cuenta de que estas operaciones financieras no les afectaba en nada, porque las personas que tienen en mente comprar un auto nuevo lo compra y no se dejan ir por este tipo de oportunidades.

Con esto no se alejarán los autos “chuecos” de las calles de Sonora. Los vehículos seguirán entrando a México, principalmente en los estados fronterizos. Hay personas no tienen dinero para comprar un carro nacional por sus excesivos precios en el mercado, mejor se compran un auto modesto que le permita moverse de un lugar a otro dentro de las ciudades, pueblos y rancherías. En la agricultura, ganadería, comercio y construcción, los ilegales han sido de mucha ayuda.

Por cierto, hoy martes 15 de marzo, empieza la legalización vehicular en algunos municipios de Sonora, por lo que el gobierno del estado, me supongo, dará a conocer en la prensa los nombres de esos lugares y la dirección exacta en donde los interesados podrán realizar sus trámites.

Qué bien, ojalá muchas familias de escasos recursos se beneficien con esta disposición del Gobierno Federal y, en lo particular, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que así sea.

Los partidos políticos se encuentran en el olvido, principalmente PAN, PRI y PRD

Los partidos políticos continúan apagados, tan es así, que mucha gente no sabe quiénes son sus dirigentes estatales y, menos los dirigentes municipales. Ayer hice una encuesta entre gente de la calle y, aunque usted lo crea, la ciudadanía no sabe quiénes dirigen los partidos más conocidos de Sonora, como PAN, PRI y PRD…Menos Morena y otros…La verdad es que ya no trabajan las dirigencias y la militancia en los barrios y colonias, como lo hacían antes.

Esos partidos, principalmente PAN y PRI, tenían a todas las personas del pueblo, la gente conocía a sus dirigentes; muchos candidatos salían de las dirigencias de los partidos, esas mismas personas que los visitaban en sus domicilios, tomaban café con pan de dulce, o tortillas de harina con frijoles con queso refritos, de esos “chinitos”…También, con frijoles de la olla…Eran otros tiempos. Las dirigencias de esos partidos se olvidaron de la ciudadanía (las bases, decían) y perdieron.

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño está “jugando con el score”

Hasta ahora el Gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montano, ha jugado con el score, con muchas reuniones sociales y declaraciones, porque así son los tiempos de la política, además no hay dinero para obras públicas, ni para cumplir compromisos importantes. La ciudadanía tiene fe en que pronto las cosas cambiarán y que Sonora vuelva a tomar el rumbo perdido. La anterior administración estatal dejó muchos proyectos en puerta ya aprobados. Es cuestión de esperar.

Durazo Montaño, también se ha reunido con inversionistas nacionales y extranjeros importantes, es cosa de que estas pláticas-compromisos aterricen y la entidad siga adelante y creciendo. En Sonora se tiene una economía creciente y unos empresarios y trabajadores comprometidos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]