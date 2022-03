Hace falta orden en las vialidades de Hermosillo

Es necesario que el Ayuntamiento de Hermosillo pinte las rayas que separan los carriles de circulación en los bulevares, calles y avenidas, con el fin de poner orden en la vialidad. A lo mejor los funcionarios no le dan la importancia debida, pero representan una mejor movilización vehicular. A parte de los miles de baches que tiene la ciudad, en donde los automovilistas les sacan la vuelta a los que se puede, la falta de un orden pone más difícil la situación. En últimos años, las autoridades municipales no se han preocupado por la vialidad, menos por el embellecimiento.

Hermosillo es una ciudad bella, pero más bella se vería con sus rayas de separación de carriles de circulación en sus calles, avenidas y bulevares bien pintadas, situación que se ha descuidado por darle prioridad a otros problemas que tiene el municipio. No sé desde cuándo no se pintan, pero nunca es tarde.

La ciudad capital de Sonora tiene unos bulevares muy bonitos, con sus frondosos árboles en sus camellones, pero les hace falta ese “toque” especial que le dan las rayas de circulación de carriles, por lo que vale más que las autoridades se “pongan las pilas” y cumplan.

A lo mejor muchas personas no miran este problema como de primera necesidad por revolver, pero, a diario se registran accidentes por las faltas de señalización, desde láminas indicadoras de baja velocidad, semaforización, altos, entre muchas.

El Ayuntamiento cuenta con personal especialista en vialidad, por lo que debe de tener estudios en donde hagan más falta los señalamientos. Sin embargo, las rayas de separación de carriles son indispensables para poner orden en el tráfico vehicular. Creo que este asunto se debe de atender a menor brevedad.

Hermosillo es la ciudad de los baches y de los topes

Hermosillo es la ciudad, que, a parte de los baches, sus calles y avenidas tienen muchos topes, que son colocados para que los automovilistas reduzcan la velocidad en áreas residenciales, hospitalarias, escolares, entre otras, pero es necesario que aparte de colocar los señalamientos se pinten, como cuando recién los colocaron. El pasado viernes un tope le quitó el volante del vehículo a una conductora por la calle Sahuaripa y este se estrelló contra unas ramas (plantas).

Afortunadamente la cosa no pasó a mayores, solo el susto de la mujer que conducía el automóvil; hubiera sido de graves consecuencias si por las banquetas hubiera (no existe) caminado personas.

Sin embargo, vale más prevenir que lamentar. Es buena la idea de los topes, pero estos deben de tener señales visibles a una buena distancia de estos y no cuando ya estás arriba de ellos, más en las zonas escolares que los conductores manejan como “alma que lleva el diablo” sin pensar en los niños que asisten a los planteles escolares.

Las autoridades hacen lo que pueden para erradicar la violencia en el país y Sonora

No dudo que las autoridades federales y estatales estén haciendo todo lo posible por erradicar el crimen organizado, pero la verdad que no han podido hacer mucho, porque no se ven los resultados. Las bandas criminales continúan vigentes y cada vez operen con más fuerza en el país y en Sonora. Sin embargo, ya es tiempo de que dejemos de matándonos unos contra otros por culpa de las drogas y por tantas armas de todos los calibres que siguen entrando al país. No creo que no se pueda controlar la introducción de armamento de alto poder a México, ni las drogas a los EU.

Los gobernadores del Noroeste del país tampoco podrán hacer nada, solo son declaraciones para salir adelante por tanta presión de la ciudadanía…Ojalá que los gobernadores tengan la solución para eliminar la delincuencia en Sinaloa, las dos bajas californias y Sonora, pero al parecer esta ya tomó el control de todo, desde el tráfico de drogas y tráfico de armamento. Hay cosas increíbles, ¿cómo no poder eliminar al crimen organizado de Caborca, un municipio pequeño?

Al igual que el tráfico de droga por El Sasabe, esto nadie se lo va a creer a las autoridades; por este lugar, pasan droga y personas de México a los Estados Unidos y, de este, dólares a México en bolsas y costales de ixtle. Todos los habitantes de la región lo saben, pero se hacen llamar del “Tercer Mundo”, ya que supuestamente están olvidados de las autoridades federales y estatales. Átil, Tubutama, el Sasabe, Trincheras, pocas veces se saben que un gobernador los visite. Menos un presidente de la república, son pueblos olvidados por las autoridades, pero siguen adelante.

Por ejemplo, no sé cuántas veces ha ido el gobernador Alfonso Durazo Montaño en sus cinco meses de administración a Cajeme, a Cananea, a Guaymas, son más de dos veces, sin embargo, a los pueblos del “Tercer Mundo”, ni pensarlo…Esto ha sido de todos los gobernadores de los últimos años. En muchos pueblos y rancherías si siquiera saben quién es el gobernador, porque no les llega la prensa y solo en algunos se escucha la radio…Algunos ricos les llega la señal de la TV…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]