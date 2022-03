Reconocen autoridades que han crecido las bandas del crimen organizado

Reconocen las autoridades estatales que han crecido las bandas del crimen organizado, incluyendo a jóvenes que son “enganchados” deslumbrados por los buenos pagos que reciben por parte de los jefes de estos grupos. A los muchachos solo se les pide como requisito, contar con Visa estadounidense vigente ya que son utilizados para transportar droga a la Unión Americana, caminando o en vehículos…Son jóvenes sin antecedentes criminales, limpios de toda ficha.

Los funcionarios estatales, incluyendo al Gobernador Alfonso Durazo Montaño, a diario hacen declaraciones a los medios de comunicación de cómo han crecido las bandas criminales, pero no hacen nada para detener ese crecimiento. En Sonora todos los días se registran balaceras y crímenes a mano armada con armas de fuego de alto calibre. Las metralletas AK-47 y R-15 son utilizadas por sicarios en los barrios y colonias de los 72 municipios.

Estas armas, aparte de que cuestan mucho dinero, ¿cómo la hacen para cruzarlas a México? El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en la mañanera de este jueves, que la mayoría de estos fusiles son de origen ruso y, el resto, proceden de los Estados Unidos. La situación es que estas bandas del crimen organizado le están haciendo mucho daño a México, además, están convirtiendo al país en un panteón, o en muchos panteones en toda la República Mexicana.

Comentaba en días anteriores que los militares y la Guardia Nacional (GN) no está dando resultados en Sonora, y un colega del Municipio de Pitiquito me escribió que los soldados no están trabajando para contrarrestar la violencia en el Distrito de Altar, que abarca algunos lugares como Caborca, Pitiquito, Altar y otros del noroeste del estado.

Señalan que al cuartel que tienen en Pitiquito la ciudadanía le llama “guardería nacional”, porque se la llevan encerrados.

A como van creciendo las banas del crimen organizado en Sonora y en todo el país, no falta mucho para que estas controlen todo, si es que no lo están haciendo ya. A nivel mundial ya aparece México como en segundo lugar de los países más violentos del mundo y, nuestro estado en primero. También ubican al Municipio de Cajeme como el más violento en México y unos de los más violentos a nivel mundial. Son records que no nos favorecen en nada para atraer inversión.

Me escribió un lector y me dijo que, en lugar de echarle tanto a los narcotraficantes, que les agradeciera, porque gracias a ellos México ha podido sobrevivir, porque son los que están moviendo mucho dinero a través de empresas. Podría ser, porque los gobierno, federal, estatales y municipales, no mueven un dedo para frenar esta plaga que tiene inundado todo, la industria, el comercio, la agricultura, ganadería y, son los responsables de la creación de miles de empleos.

Rehabilitarán crucero de la colonia Carmen Serdán con concreto hidráulico

Vecinos de la colonia Carmen Serdán y de los alrededores fueron testigos del inicio de la obra con concreto hidráulico del crucero de las calles López del Castillo y Rebeico, en la cual dieron el banderazo, junto al presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez. Es una obra muy importante, expresó, porque no sólo va a conectar una vialidad, sino que además va ser de concreto hidráulico, con una inversión de 507 mil pesos, obra correspondiente al Plan Hermosillo Creces.

Se va aponer concreto, precisó Astiazarán Gutiérrez, pero aparte, se va a cambiar la tubería, de agua y de drenaje que tiene ya algún tiempo, como se deberían arreglar todas las calles. “Necesitamos trabajar muy duro, a marchas forzadas, porque desafortunadamente muchas están en muy mal estado porque por muchos años se ha acumulado la falta de mantenimiento, hoy estamos dando estos pasos y así como este, serán 7 cruceros en la ciudad”, expuso.

Gerardo Togawa Espinoza, director de Infraestructura de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), explicó que se va a demoler el pavimento existente, a hacer un corte para rehabilitar la infraestructura hidráulica, después se colocará la base y una losa de concreto de cinco centímetros de espesor.

Mencionó que, junto con la rehabilitación de calles como la Veracruz, Tamaulipas, Gómez Farías, Enrique Mazón, entre otras, esta obra forma parte del programa Hermosillo Creces, en el que se invertirán 550 millones de pesos que van a servir para que la ciudad mejore.

Muere el joven comunicador Arturo Salcido González, por Covid-19

La vida es así, a veces estás y de repente te vas, sin despedirse de tu familia y los amigos, tal como sucedió con el joven comunicador Arturo Salcido González, que fue abatido por la terrible pandemia del Coronavirus, falleciendo este jueves 10 de marzo…Desde este humilde espacio, mi más sentido pésame a sus familiares…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

