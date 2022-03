¿Qué nos pasa? Dos personas más acribilladas en exclusiva colonia de Hermosillo

Una nueva balacera dejó un hombre sin vida y otro lesionado en un ataque armado que se registró la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Campo Grande, ubicado en el bulevar Colosio final.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:15 horas cuando Mario Iván “N” y José “N”, quienes estaban en un vehículo GMC, color blanco, cuando fueron agredidos a balazos, ocasionándole la muerte al primero, mientras que el otro resultó herido.

Al lugar acudieron elementos de las policías estatal y municipal, Agentes Ministeriales de Investigación Criminal, quienes acordonaron el área para permitirles a los peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) llevar a cabo las diligencias de ley correspondiente.

La FGJE anunció que se abrió una investigación de este hecho y se implementó un operativo de búsqueda en coordinación con los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad.

¿Y mientras, quien le devolverá la tranquilidad a las familias que se encontraron con esa espeluznante escena? Algo se tiene que hacer para que regrese la paz a esta ciudad en donde hasta hace pocos años no se veían estos espectáculos de barbarie.

Es normal que se “ponchen” llantas por las calles en mal estado de Hermosillo

Luego de que comenté que se me ponchó una llanta de mi automóvil y que tuve que comprar una nueva, como consuelo me dicen que a diario son cientos de neumáticos las que truenan en Hermosillo a causa de los baches, pero la ciudadanía no denuncia porque no saben en dónde hacerlo.

Además, es una pérdida de tiempo, porque no existe una dependencia que atienda a los quejosos, por lo que hay que dejar de circular en nuestros vehículos para no caer en los hoyos y baches…Vale más usar el transporte público de camiones urbanos, taxis y taxis privados.

Este sacrificio sería por poco tiempo, ya que los trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo trabajan todos los días, desde muy temprano, en las brigadas de bacheo en todos los sectores del municipio, pero es tanto el rezago, que se ve difícil, no imposible, dejar como “pista de baile” las calles, avenidas y bulevares de nuestra ciudad capital…Lo bueno que el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, tiene confianza en terminar con esta tarea en su administración de tres años.

Por lo pronto ya anda en su sexto mes de su gobierno, por lo que le quedarían dos años y medio y, si no, buscar la reelección, otros tres años más, para cumplirle a los hermosillenses.

En Hermosillo es difícil reelegirse, porque son muchos los problemas que tienen el municipio, por lo que no se pueden resolver todos. Hasta ahora, el alcalde Astiazarán Gutiérrez ha gobernado bien, esperemos que así siga en el tiempo que le queda…Creo que a Hermosillo le irá bien con el Toño, ya verá.

Analizan situación legal en contra del Fiscal de la República Alejandro Gertz Manero

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este el martes, en votación económica, la integración de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, cuyos miembros se encargarán de determinar la procedencia o no de las solicitudes de Juicio Político en contra de Servidores Públicos, entre ellas, la interpuesta contra el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero…

La petición de juicio político contra del titular de la FGR, fue interpuesta el pasado 7 de diciembre por parte de los nietos de Laura Morán, pareja sentimental de Federico Gertz, hermano de Alejandro Gertz. En ese entonces, los familiares de Morán exigieron su destitución por el presunto delito de abuso de funciones en el caso de la señora Alejandra Cuevas, quien permanece presa acusada de homicidio en contra de Federico Gertz.

Correo electrónico: [email protected]