“Tronó” una llanta de mi auto por un profundo bache; tuve que comprar una nueva

Aunque usted no lo crea, este martes le “tronó” una llanta a mi auto al caer en un bache por la calle 14 de abril de Hermosillo y, para acabarla de amolar, al revisar la extra, le faltaba aire, por lo que tuve que perder parte de la mañana. El repuesto de llanta es de esas pequeñas que solo son para llegar a la llantera, pero lo que yo necesitaba era un neumático nuevo, por lo que me completé y compré uno barato de Mil 600 pesos. ¿Esos daños los paga el Ayuntamiento?

Es la primera vez que me pasa un hecho como el antes señalado, luego que por muchos años los baches han formado parte de nuestra ciudad capital. En la administración municipal del alcalde Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, había una oficina que se encargaba de pagarle a los afectados sus pérdidas…Lo bueno que pronto se acabarán este tipo de problemas, porque la Comuna trabaja a marchas forzadas cubriendo con asfalto todos los hoyancos y baches.

A diario se ven las cuadrillas del ayuntamiento tapando los baches de la ciudad capital, que son millones en todo el municipio. Haber si le alcanzan los tres años de la administración al alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez y, si no, va a tener que reelegirse por otros tres años más, si quiere dejar a Hermosillo como la ciudad capital más hermosa del país. Esto sí se puede, con la ayuda de la ciudadanía…El Toño no descansa y está muy al pendiente de todas las obras en construcción.

Los bulevares, calles y avenidas de Hermosillo se encuentran llenas de baches, porque la reparación de estas apenas empieza, pero se nota la presencia de los trabajadores, pero, son tantos, que es imposible solución el problema en una administración municipal, más si continúan los trabajadores de Agua de Hermosillo reparando fugas sin reparar el daño al pavimiento. Todos los trabajos de Aguah se convierten en baches. Este es un problema de muchos años atrás.

La ciudadanía no respeta la sana distancia en las oficinas públicas; la autoridad no pone orden

El pasado viernes me pasé parte de la mañana en la Agencia Fiscal del Estado, ubicada en el Centro de Gobierno, por cierto, que muy buen servicio, pero cero respeto a la sana distancia. Desde las filas que se hacían en las afueras del edificio, hasta en el interior, no se podía ni caminar por tanta gente…Les está fallando la vigilancia ahora que no acuden tantas personas como en los días finales de marzo y el mes de abril, porque habrá una prórroga, el Gobierno no tiene capacidad.

Hay que decirlo, el Gobierno del Estado no tiene capacidad para atender a todas las personas que quieren pagar sus impuestos, renovación de placas, otorgar licencias, entre otros…Esto no es novedad, todos los años pasa lo mismo…Ahora, se les sumarán otras tareas más, otorgarles placas de circulación a todos los vehículos regularizados y las licencias para conducir a sus dueños. Se habla de hasta 280 mil vehículos ilegales, ¿imagínese usted cómo se pondrán las oficinas fiscales?

La contaminación por polvo invade la ciudad de Hermosillo; no se riegan las calles

Los hermosillenses sufren por tanta contaminación por polvo, porque ya no son solo los barrios periféricos del municipio, sino también en el primer cuadro de la ciudad capital. En el área de la colonia Centenario, en donde ubica los palacios de gobierno, la catedral, el congreso del estado y ahora, más recientemente una serie de restaurantes, ya se puede mirar la tierra flotando en el aire…Urge que se contraten pipas para regar las calles sin pavimentar y barrer las banquetas.

Desde hace muchos años no se ven las pipas regando las calles, tampoco las barredoras, que eran una atracción para los chamacos…En una ocasión le dije a mi mamá que le iba regalar una barredora como las del ayuntamiento para que no se arrimara tanta friega…A mi madre le causó risa, pero ambos sabíamos que se trataba de una broma, o un mal chiste.

Miles de mujeres celebraron su Día con marchas y plantones en Sonora

Buen movimiento organizaron miles de mujeres por las principales avenidas de Hermosillo y otros municipios del estado, por motivo del Día Internacional de las Mujer. Un grupo de féminas se reunieron en la explanada del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, partiendo hacia el sur por el bulevar Rosales, para terminar en las afueras del edificio del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora. Las mujeres exigieron justicia y respeto a sus derechos constitucionales…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

