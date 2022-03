Sonora podría perder el rumbo aplicando la política del presidente López Obrador

Ojalá que el gobernador Alfonso Durazo Montaño no siga la misma política del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque Sonora perderá el rumbo, como lo ha perdido el país en los últimos tres años. El estado necesita seguir fuerte, como siempre. Esto se logra con la unión de todos los sectores de la población, no hay que olvidar que el estar unidos nos fortalece a todos. No tiene por qué pelearse el Estado con el sector privado, ni con el productivo, ni con los trabajadores.

Tampoco el nuevo gobernador de Sonora se la debe de pasar los seis años de su mandato echándole la culpa de todo lo malo a los gobiernos anteriores del PAN y PRI, esto es perder el tiempo. Debe mirar adelante y, si quiere acusar a la administración anterior, que lo haga por la vía legal, para eso existen las leyes…En los primeros seis meses del actual gobierno se la ha pasado haciendo declaraciones a los medios de comunicación de lo que hará en el resto de su administración…No se ha hecho nada.

Es que no es tiempo de inaugurar obras importantes que beneficie a la comunidad en general, porque en seis meses apenas está haciendo “tiros de calentamiento”. Sí ha hecho política con declaraciones en donde se culpa a la pasada administración que presidió la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como para justificar por adelantado a su mal gobierno. En Sonora hay mucho por hacer como para que el gobernador se enrede en grillas, esto no ayudan en nada a su gobierno.

Tampoco debe mandar a “tiradores” para que hablen mal de los gobiernos anteriores en los restaurantes y cafeterías. Los sonorenses conocen muy el papel que desempeñaron los gobernadores sonorenses, nacidos y criados en Sonora, como Claudia Pavlovich Arellano, Guillermo Padrés Elías, Eduardo Bours Castelo, Armando López Nogales, Samuel Ocaña García y hasta Manlio Fabio Beltrones. También hemos tenido gobernadores que nos mandan del centro.

Don Alejandro Carrillo Marcor, que vino a sustituir al gobernador electo Carlos Armando Biebrich Torres, luego de la “caída” de este. Asimismo, a don Rodolfo Félix Valdés, que había nacido en Nacozari, hoy de García, hacía muchos años y Ahora con Alfonso Durazo Montaño, que lo enviaron directamente desde la capital del país, luego de ocupar la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el actual sexenio.

Antes, Durazo Montaño estuvo un tiempo como corto como dirigente del partido Morena en Sonora, para luego irse a la campaña política de Andrés Manuel López Obrador. Después ya sabe la historia, lo mandaron como candidato de Morena a la gubernatura ganando la elección al mejor candidato que tenían los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Mexicana (PRD), Ernesto Gándara Camou. Estos tres partidos fueron en alianza.

Lo que sea de cada quién, Alfonso Durazo Montaño, que nació en Bavispe hace unos 66 años, creo, ganó en unas elecciones democráticas limpias, con cero en impugnaciones, convirtiéndose en gobernador con el voto del pueblo de Sonora.

Antes del regreso a clase presenciales la SEC debe de limpiar todos los planteles educativos

Antes del regreso presencial a las escuelas primarias y jardines de niños, el Gobierno del Estado debe de darles una limpieza general, porque muchos planteles se encuentran llenos de maleza y, al parecer, a los conserjes no les pagan para eso, solo para barrer y trapear. Los niños de preescolar encantados de la vida de corretear entre la maleza sin medir las consecuencias, ya que esos lugares son criaderos de animales ponzoñosos…A los maestros y a los conserjes les vale esto.

Los directivos de la secretaría de Educación y Cultura (SEC) deben de realizar una visita a las escuelas primerias y a los jardines de niños, para que se den cuenta en forma personal de los descuidados que están los planteles educativos. Sé que están muy ocupados atendiendo otros asuntos más importantes, pero no hay que esperar a que pase una desgracia para poner atención a esta queja pública. No es uno, ni dos los planteles visitados por este reportero son algunos.

Les podría dar a las autoridades educativas los nombres y direcciones de los planteles, pero creo que es una obligación que tienen los funcionarios y trabajadores de la SEC de revisar todas las escuelas, antes de llenarlas de chamacos. Ahora no hay mucho problema, porque solo asisten a clases cuatro o cinco alumnos por turno, pero con el regreso a clases se llenarán todos los salones y aprovecharán la hora del recreo para investigar y darse cuenta qué hay en esas plantas.

Los trabajadores de la educación tienen la obligación de tener en buenas condiciones los planteles escolares, incluyendo a los maestros y demás trabajadores de las escuelas, por salud y para proteger a los niños y los adolescentes… No deberían de esperar que estos “detalles” sean publicados en los medios de comunicación, menos luego de ser convocados al regreso a clases presenciales todos los menores… Ojalá que está denuncia sea atendida… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

