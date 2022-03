Entrega Toño Astiazarán 25 motocicletas eléctricas a la Policía Municipal de Hermosillo

El presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, entregó 25 motocicletas eléctricas a la Policía Municipal, en las que se invirtieron tres millones de pesos, con lo que aumentará la cobertura y patrullaje de seguridad en la ciudad y se ahorrará en el gasto de combustible y mantenimiento.

Estas unidades motorizadas van a servir no solo para mejorar la seguridad en la ciudad, sino también para que la corporación policiaca pague menos de combustible y reparación.

“Con 25 pesos de carga de electricidad las patrullas van a poder circular 120 kilómetros. Vamos a generar un ahorro en combustible, vamos a generar un ahorro importante en talleres, pero también vamos a generar un medio ambiente más limpio”, señaló el alcalde y, precisó, que este equipamiento será para bien y seguridad de las familias hermosillense, y, en especial, de los comercios del centro de la ciudad.

Manuel Emilio Hoyos Díaz, comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, dijo que con estas unidades se deja un precedente importante en materia del cuidado al ambiental, además del ahorro en combustible. Precisó que serán distribuidas en diferentes zonas, tanto en la Policía de Tránsito como en la Preventiva.

“Es un esfuerzo que se ha hecho para la reducción de gastos y eficientar recursos con los que contamos desde un principio. Vamos por buen camino en materia de seguridad, pero sobre todo en equipamiento, capacitaciones y desarrollo para nuestras y nuestros policías”, expresó

No quisiera ser una “ave mal agüero”, pero una vez me dijo un tesorero municipal de Hermosillo, que comprar motocicletas era la peor inversión en un ayuntamiento, porque no dejan dinero a la comuna y solo son un buen negocio para los policías que las conducen. Los agentes motociclistas hacen su negocio solos, sin testigos. Las motocicletas solo sirven para encabezar los desfiles.

Con el Miércoles de Ceniza se inicia la Cuaresma entre los católicos

Con el inicio de la cuaresma se viene una calma entre la población sonorense y solo se incrementan los movimientos de personas en las iglesias que son visitadas a diario por feligreses que acuden a rezar y ponerse al día con “nuestro señor padre”.

No sé si usted se ha dado cuenta, pero la mayoría de la gente que acuden a los templos son las llamadas de la Tercera Edad. Le siguen los padres y madres de familia y, son pocos jóvenes. Creo que hace falta una promoción para que estos se den tiempo para tener presencia en las misas, rosarios o, rezarles a los santos.

Este Miércoles de Ceniza no fue la excepción y cientos de adultos y adultos mayores hicieron largas filas, en donde se vieron pocos jóvenes…Es que en estos tiempos modernos de altas tecnologías los jóvenes tienen mucho que hacer, desde comunicarse entre sí, hasta cumplir con las tareas que les dejen en sus escuelas, desde la educación primaria hasta universitaria.

Sin embargo, deben de darle tiempo para también alimentar a su espíritu. Además, me atrevo a decirlo, que la mayoría de los jóvenes no tienen pecados graves, por lo tanto, están bien con Dios.

No obstante, deben de darse tiempo para participar en las actividades de las iglesias de la religión que profesen…En Sonora, a parte de la religión católica, también existen otras cristianas, diferentes entre sí, pero cristianas y, la Luz del Mundo, entre otras.

Estamos en Cuaresma, que son los 40 días que fue perseguido Jesús hasta ser crucificado, resucitando al tercer día de haber sido enterrado, según la religión católica…Esa es la verdad para los millones de mexicanos que profesamos la religión católica…Así es que hay que visitar las iglesias en este tiempo de cuaresma.