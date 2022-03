Mucha soledad se vive en el PRI Sonora; su militancia se ha retirado y se respira abandono

Aunque no son tiempos de campañas, las dirigencias de los partidos políticos deben de tener actividades diarias o, cada fin de semana, para motivar a la militancia. Ayer visité el edificio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y parecía que habían atacado los “comanches”, ni una sola “alma” en los espaciosos salones de este partido que por más de 70 años conservó el poder político en todo el país. Desde que perdieron el poder, muchos de sus militantes oportunistas se cobijaron en la sombra del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena).

Muchos priistas y panistas se alejaron de sus partidos y se fueron a los puestos de los gobiernos federal, estatal y municipales y desde entonces militan en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, un partido con pocos militantes, pero muy fieles a su líder.

El PRI y el PAN se quedaron con sus bases de militantes de los barrios y colonias de los 72 municipios de Sonora. No así sus dirigentes y funcionarios de los gobiernos priistas y panistas que se entregaron en los brazos de Morena, que actualmente gobierna más de la mitad del país… Se fueron con el ganador.

No les importó su ideología de derecha y de centro, ellos resultaron “chambistas” que fueron colocados en puestos que Morena no se completó y los metieron de “retaque”. De perdida consiguieron un trabajo, no se sabe por cuanto tiempo, pero servirá para irla pasando.

Qué bien, porque la mayoría de los hombres y mujeres son jefes y jefas de familia que tienen que salir adelante…Hay otros ex funcionarios de gobiernos pasados que aseguraron su futuro y que viven bien, tranquilos, algunos con empresas de su propiedad.

Por eso los funcionarios de los gobiernos desde que entrar empiezan a robar, porque no saben cuánto tiempo permanecerán en el cargo público y, en estos tiempos modernos de democracia no se sabe que partido ganará las próximas elecciones.

Además, ya se acabaron los tiempos de los “carros completos” en las elecciones y ahora el poder político se reparte entre todos los partidos. En este momento los simpatizantes de Morena creen que este partido siempre tendrá el poder, pero no, en las próximas elecciones podría ser otro de los que ya existen, o uno nuevo.

El partido Morena es López Obrador y este ya anunció su retiro de la política y, hasta ahora, no se mira a nadie que reúna las cualidades del hoy presidente de México. Tardarán muchos años para que aparezca otro Andrés Manuel en los partidos políticos. Como decían antes, “son garbanzos de a libra”.

En últimas fechas ha estado muy “golpeado” el presidente debido a la supuesta corrupción de sus familiares, pero creo que saldrá bien librado de esta. Lo veremos en la Revocación del Mandato que organiza el Instituto Federal Electoral (IFE) para el 10 de abril.

Por más declaraciones que se haga los gobernantes la violencia continúa en Sonora

Por más declaraciones que se hagan en torno a la violencia que azota a Sonora, en donde tropas de soldados llegan y luego se van, las bandas del crimen organizado siguen trabajando sin descanso y, lo que es peor, sin esconderse de nadie. Los grupos de criminales se pasen por algunos municipios de la entidad como si anduvieran en el patio de su casa armados “hasta los dientes”. Caborca es un municipio ocupado por las bandas criminales y los grupos del ejército no pudieron hacer nada…Todavía anoche (lunes), los delincuentes tenían sitiada la ciudad. Y, ¿los soldados?

Caborca, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, es un municipio muy chico, como para tener problemas de violencia tan serios, en donde ha sentado sus bases el crimen organizado, por lo que los gobiernos federal y estatal deben de actuar lo más rápido posible, porque se le podría salir de las manos, si es que no se les salió ya.

Los habitantes de este lugar quieren paz, al igual que los municipios vecinos de Altar, Pitiquito, Santa Ana, entre otros. Creo que ya basta de declaraciones, son seis meses de bla, bla y más bla.

Ahora la violencia se extendió hasta el municipio de San Luis Río Colorado…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

