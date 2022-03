Empatan Tijuana y Pumas Femenil sin goles

En partido con poco espectáculo el marcador quedó 0-0, evidenciando la crisis futbolística por la que atraviesan ambas escuadras

Tijuana y Pumas no se hicieron daño, empataron 0-0 en un duelo con poco espectáculo, evidenciando la crisis futbolística por la que atraviesan ambas escuadras.

Las universitarias nos saben lo que es ganar fuera de casa y una vez mostraron que el conjunto tiene serios problemas para plantar un esquema ofensivo que le permita ganar los tres puntos.

La escuadra capitalina sufrió para imponer condiciones en el primer tiempo, le costó trabajo hilvanar jugadas ofensivas, como si la cancha sintética les pesara para controlar el balón.

Tijuana envió a la cancha a Angelina Hix para el complemento y el equipo de casa recobró movilidad, ayudando para que el esférico fluyera.

La goleadora, Renaé Cuéllar sufrió para encontrarse con sus compañeras, pecó una vez más de exceso de individualidad, y al final la profundidad que esperaba la estratega, Fabiola Vargas, no fue la deseada.

La veterana Dinora Garza ingresó en el complemento y fue quien armó la única jugada ofensiva de Pumas, con un disparo de media distancia, que pegó en el travesaño, al minuto 80, sacándole un susto a la portera, Alejandra Gutiérrez.

Conforme pasaron los minutos, el equipo dirigido por Fabiola Vargas, se presionó de más, ya que este fue el cuarto juego en casa donde no pudieron llevarse la victoria, dejando escapar puntos, que las tienen fuera de zona de calificación.

Xolas llegó a 10 unidades, colocándose en la posición 10, para mantener viva su oportunidad de meterse a zona de Liguilla, mientras que Pumas sumó 12, afianzándose en el lugar 7 de la tabla general.