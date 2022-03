Emociona a Valdez combate con Stevenson que será el 30 de abril en Las Vegas

El sonorense es el monarca Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, mientras que el estadounidense posee el cetro de la Organización Mundial de Boxeo

Óscar Valdez y Shakur Stevenson tuvieron este miércoles el cara a cara del pleito que sostendrán el 30 de abril en el Hotel MGM Grand & Casino de Las Vegas.

Es un combate entre dos campeones del mundo, pero los casinos no creen mucho en el mexicano.

mientras que el estadounidense Stevenson, quien está invicto en 17 peleas profesionales, es el poseedor del cetro de la Organización Mundial de Boxeo.

Los momios colocan 3 a 1 en promedio como favorito a Shakur, algo que no le quita el sueño a Valdez.

El tricolor ya ha cerrado bocas en el pasado, y piensan seguir haciéndolo.

«No me molesta que Shakur esté favorito, al contrario, me motiva para tratar de repetir la historia. No hay nada más bonito que tapando bocas», expresó en videoconferencia.

«Estoy emocionado, es un nuevo reto. Shakur anda diciendo que le tenemos miedo, tratando de insultarme de alguna manera, llegó la hora. Si gano esta pelea, me pondría entre los mejores libra por libra», agregó.