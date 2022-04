Emigra Belinda a España después del truene con Christian Nodal

Durante una entrevista abrió su corazón sobre el momento en el que se encuentra tanto personal como profesionalmente

Belinda ha confirmado que regresará a vivir a España.

Durante una entrevista con la emisora de radio española Mega Star FM, Belinda abrió su corazón sobre el momento en el que se encuentra tanto personal como profesionalmente, pero, además, hizo una importante revelación: se mudará a vivir a España.

Aunque Belinda tiene más de 25 años viviendo en México, la cantante emigró de la península ibérica cuando era una pequeña junto a su familia. Confesó que a pesar de no radicar en aquel país de forma permanente, siempre ha sentido gran apego por España:

«Amo trabajar aquí, me gusta muchísimo y de hecho, ya me voy a instalar aquí a vivir. Estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española, además, nací en Madrid».

Sorpresivamente, Belinda, quien suele ser muy celosa de su vida privada, continúo hablando de cómo se siente sobre su futura mudanza al país europeo, situación que describió como «volver a casa»:

«[…] Yo me siento ahora como que regreso a casa también y estoy disfrutando de este momento porque amo España.

Medios como Infobae recuerdan que la cantante de «Boba niña nice» ya había coqueteado con la idea de mudarse a España desde que estaba en una relación con su ahora ex, Christian Nodal. Recordemos que uno de los proyectos más recientes de Belinda es Bienvenidos a Edén. Dicha producción de Netflix llevó a la cantante a trasladarse por un tiempo en ese país para su grabación.

Parece ser que dicho acercamiento con aquel país le fascinó a «Beli«, quien finalmente decidió mudarse para allá de manera definitiva.

De hecho, en su perfil de Instagram se aprecian varias fotografías de la cantante y actriz en distintos eventos de moda en la madre patria.

Y hablando de redes sociales, durante la misma entrevista, Belinda dijo que ha decidido alejarse temporalmente de redes, quizá para evitar los comentarios que se generaron luego de su ruptura con Christian Nodal:

«Llevo dos meses sin redes, entonces no tengo por ahora Instagram, ni nada. Cuando quiero subir algo, o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo. Por ahora me las quité por un tiempo por salud mental».

Lejos de lamentarse, la querida actriz afirmó que estar alejada de redes le permitió apreciar los pequeños momentos de la vida:

«Desde que no tengo redes, que obviamente no va a ser siempre, pero es bueno desconectarse un poquito, siento que estoy más despierta, que me fijo más en los detalles de las cosas. No quiere decir que no vaya a volver, porque seguro en un mes volveré a estar, pero con medida, tampoco todo el día ahí, no».

Concluyó la charla reiterando lo emocionada que se encuentra por el estreno de la serie Bienvenidos a Edén, donde incluso lanzará dos canciones nuevas muy diferentes a su estilo.

¡Todo lo mejor para «Beli» en esta nueva etapa!