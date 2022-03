Eliminan al León en la Concachampions

El club de la MLS avanzó con global de 4-1, pues los Panzas Verdes no tuvieron la fiereza para remontar el 3-0 con el que llegó tras el juego de ida en Estados Unidos

El León volvió a despedirse de la Concacaf Liga de Campeones de manera vergonzosa tras igualar1-1 en el Nou Camp ante el Seattle Sounders, en la vuelta de Cuartos de Final.

El club de la MLS avanzó con global de 4-1, pues el León no tuvo la fiereza para remontar el 3-0 con el que llegó tras el juego de ida en Estados Unidos.

Los Panzas Verdes aseguraron que en este semestre su prioridad era brillar en el torneo internacional pero volvieron a fracasar y hasta su afición dio la mala nota, tras ser detenido el encuentro por la aparición del grito discriminatorio, al 65′.

El club esmeralda fue quien tuvo la posesión pero careció de idea para mecer pronto las redes y tras inquietar al rival en la primera media hora, poco a poco fue perdiendo claridad.

El Seattle Sounders puso un gol de visitante de por medio al 45 +2′ con tanto de Fredy Montero, quien aprovechó la pena máxima que William Tesillo cometió sobre Joao Paulo.

El DT Ariel Holan no daba crédito a lo que veía, pues La Fiera se quedó con ganas de anotar, como al 12′, que Fidel Ambriz metió cabezazo al travesaño o al 81′, cuando Santiago Ormeño remató en el área pero el arquero Stefan Frei atajó bien.

El guardameta visitante todavía tapó, al 86′, un remate a quemarropa de Jean Meneses.

Hasta que apareció Ambriz con un cabezazo al 90′ para emparejar el marcador, pero los Panzas Verdes ya no tuvieron tiempo para remontar, pues les hacían falta cuatro anotaciones.

El León se volvió a despedir de la Concachampions, ahora en Cuartos, pues venía de dos eliminaciones en Octavos, ante el LAFC, en 2020; y ante el Toronto, el año pasado.

Por su parte, el Seattle Sounders chocará con el New York City por un boleto a la Final de la Concacaf Liga de Campeones, a donde llegará el ganador de la serie entre Cruz Azul y Pumas.