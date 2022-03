Detienen a otro involucrado en matanza de Bavispe en Chihuahua

Leonardo Luján, alias “Chamona” fue detenido por agentes federales y se le vincula con la organización delictiva “La Línea”

Leonardo L., alias «Chamona» y señalado de participar en la masacre de las familias LeBarón, Langford, Miller y Johnson, fue detenido este fin de semana por la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua.

Leonardo, a quien se le vincula con el grupo criminal «La Línea», fue detenido el sábado pasado en el Municipio de Ascensión, por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, indicó oficialmente la FGR.

«La FGR a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejecutó orden de cateo donde logró la detención de una persona probablemente relacionada con los hechos violentos ocurridos en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora», indicó FGR.

«Leonardo «L» fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social #1 ‘Altiplano’ en Almoloya de Juárez, Estado de México, para los procedimientos que correspondan».

Adrián LeBarón, quien hace casi tres años perdió a su hija Rhonita y cuatro nietos, pidió a la institución federal ser tomado en cuenta para la indagatoria del aprehendido.

«He pedido que me dejen participar en las audiencias, aunque a esta gente se les acusa de delincuencia organizada, no directamente por la masacre, pero eso está por resolverse, un amparo, lo importante es ayudar, quiero ser reconocido como víctima y poner de mi parte, siempre voy a buscar justicia para mis seres queridos que me arrebataron», dijo este domingo.

El pasado 3 de febrero, se informó la detención de otro implicado más, Luis Alfonso Quintana, «El Guacho», considerado uno de los autores materiales de la masacre.

Estas capturas se suman a las de Rubén Armando Hernández Olivares, «El R7», otro presunto autor material; a la de Roberto González Montes, «El 32» o «El Mudo», líder de «La Línea», y la de Fredy Calles Romero, «El Tolteca».

El cuatro de noviembre de 2019, un comando atacó a balazos y calcinó a nueve mujeres y niños que viajaban en una brecha cercana a la vía federal Bavispe-Agua Prieta, en el Municipio de Bavispe, localidad de la Mora, en los límites de Sonora con Chihuahua.

Los criminales mataron en la emboscada a Dawna Ray Langford, Trevor Havery Langford, Rogan Jay Langford, Christina Marie Johnson, María Rhonita Miller, Howard Jacob Miller, Krystal Bellaine Miller, Titus Alvin Miller y Tiana Griccel Miller