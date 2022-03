Descarta Majo Aguilar enemistad con Ángela

Los medios han intentado hacer mucho choque entre nosotras, pero ella (Ángela) está en su rollo, yo en el mío, señala la hija de Antonio Aguilar Jr.

Entre Majo y Ángela Aguilar sólo existe amor, admiración y mucho respeto.

Podrán compararlas en redes sociales o tratar de enemistarlas, pero es más fuerte el lazo familiar y el cariño entre ambas.

» Los medios han intentado hacer mucho choque entre nosotras, pero ella (Ángela) está en su rollo, yo en el mío. De hecho, no nos vemos tanto como nos veíamos de niñas, pero el cariño y amor están porque la quiero muchísimo y quiero mucho a mi familia», afirmó Majo Aguilar en entrevista.

Frente a las especulaciones de que las hijas de Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar no se llevaban bien, ambas inicialmente negaron los rumores. Luego optaron por dar de qué hablar con comentarios la una a la otra, de manera sarcástica.

Ahora las primas se encuentran un poco alejadas, pero no por alguna inconformidad sino a que cada una atiende compromisos laborales, dijo Majo.

«Cada quien está en su rollo. Ellos (Pepe y sus hijos) están haciendo su espectáculo y yo me enfoco en mi trabajo. Amor hay muchísimo, eso me encantaría subrayarlo, pero ahorita cada quien está haciendo sus cosas, así lo marcó la vida, el destino», expresó la cantante de 27 años.

«Mi meta es estar haciendo música, cada una tenemos nuestro lugar y estoy contenta que a la gente le está gustando mi propuesta», agregó.

Promociona disco

Majo actualmente promociona su álbum «Mi Herencia, Mi Sangre», lanzado en octubre del año pasado y, hace unos días estrenó su sencillo «Te lo dije», a dueto con el cantante colombiano Nabález.

«Está muy buena la canción porque es cuando el corazón te está regañando, te cuestiona de ¿por qué te fuiste por ahí?, te dice: ‘te lo advertí'», dijo.

Además, Majo es parte del jurado en el reality Music Battles México a lado de Laura Zapata, Blanca Martínez «La Chicuela» y El Bebeto. El programa se transmite los sábados a las 20:00 horas, por Azteca Uno.

«Estoy tomando esto con mucha humildad, desde el principio dije que lo que quería aportar iba a ser el corazón porque así hago mis proyectos. Entre los jueces, mucho de lo que nos decimos es choro, estamos jugando todo el tiempo, yo los respeto mucho a todos, es parte del juego que nos estamos divirtiendo.

«Está muy interesante que nos respetamos entre todos, pero de repente tenemos nuestras diferencias en opiniones y es lo importante para una buena crítica a los participantes», compartió Aguilar.

Por otro lado, en cuanto a su romance con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, la artista aseguró que pese a la diferencia de 16 años de edad entre ambos, esto no les incomoda.

«Mucha gente cree que soy yo la de las fiestas, pero es al contrario, a veces le digo a Gil que me da flojera ir a fiestas, aquí es al revés.

«Gil es una persona muy viva, con mucha energía, está padrísimo eso, me encanta la diferencia. Tiene mucha experiencia en la música, está padrísimo porque lo admiro y me encanta», sostuvo.