Descarta Jiménez buscar revancha ante EU

La palabra revancha no pasa por la mente de Raúl Jiménez a unos días de enfrentar a Estados Unidos dentro de la Eliminatoria Mundialista.

El delantero del Tricolor no se presiona por las tres caídas del 2021 ante el cuadro de las barras y la estrellas ni eso lo marcará para la nueva cita en el Estadio Azteca.

«Sabemos qué pasó el año pasado, sabemos que no se hicieron buenos partidos contra ellos y alguna vez nosotros habremos tenido rachas así de ganarles en varias ocasiones. Nos mueve más el deseo de estar en el Mundial que el de una revancha», sostuvo Jiménez en entrevista.

Indicó que Estados Unidos debe jugar en la actual Fecha FIFA ante combinados que pelean por un boleto directo a Qatar 2022 o al menos para alcanzar la Repesca, lo cual podría no serle benéfico.

«Ellos juegan contra los rivales que están compitiendo para acceder a la Copa del Mundo en esta Fecha FIFA, entonces es una fecha complicada para ellos y al igual que nosotros se juegan la vida.

«Hay que jugar un poco con eso, con su deseo de querer estar en el Mundial, que ese deseo de querer ganar les pueda jugar en contra, para nosotros hacer mejor las cosas y ganar el partido», enfatizó el atacante del Wolverhampton inglés.