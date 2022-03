Denuncian brutalidad en bronca en el estadio La Corregidora

En uno de los videos se mostró cómo aficionados locales literalmente arrancaron de los brazos de la gente de seguridad privada del estadio, a una persona inconsciente para seguir golpeándola

El estadio La Corregidora se convirtió en una zona de batalla.

Usuarios en redes sociales denunciaron brutalidades en los pasillos del Estadio del Querétaro, luego de la bronca que protagonizaron los seguidores de los Gallos Blancos y los de Atlas.

En uno de los videos de denuncia, el usuario @erick_hdznieto mostró cómo aficionados locales literalmente arrancaron de los brazos de la gente de seguridad privada del estadio, a una persona inconsciente para seguir golpeándola.

Unas cinco personas patearon y golpearon a un individuo que ya no se movía ni tenía playera.

Al menos cinco seguidores del Atlas fueron despojados de toda su ropa. Varios se encontraban inconscientes, otros con charcos de sangre alrededor, según las imágenes mostradas.

El director general del Querétaro, Adolfo Ríos, ofreció disculpas a los aficionados visitantes por la trifulca.

«Esto no es México, no es futbol, no es lo que merece nuestro país. Una disculpa, lo sentimos muchísimo, la integridad es lo más importante», explicó Ríos a una familia atlista que fue resguardada en la cancha.