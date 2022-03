Deja 35 muertos ataque a base militar en la frontera de Ucrania con Polonia

Fueron más de 30 misiles crucero los que lanzó Rusia; el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky visitó a los heridos y les entregó medallas al valor

Rondas de misiles rusos impactaron este domingo sobre una base de instrucción militar cerca de la frontera ucraniana con Polonia, un miembro de la OTAN, y mataron a 35 personas.

El ataque llegó a las amenazas de Moscú de ataques contra los cargamentos extranjeros de armas que ayudan a los combatientes ucranianos a defender su país contra la demoledora invasión rusa.

Más de 30 misiles de crucero ruso se lanzaron contra el amplio recinto, situado menos de 25 kilómetros del punto más cercano de la frontera con Polonia, según el Gobernador de la región occidental ucraniana de Lviv. Polonia es un paso clave para el envío de ayuda militar occidental a Ucrania.

Por su parte, Rusia confirmó que había atacado las instalaciones de entrenamiento de Yavoriv, agregando que mató «hasta 180 mercenarios extranjeros» y destruyó una gran cantidad de armas suministradas por naciones extranjeras.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, dijo que Rusia usó armas de alta precisión y largo alcance para atacar a Yavoriv y una instalación separada en el pueblo de Starichi. Aseguró que ambas bases estaban siendo utilizadas para entrenar a mercenarios extranjeros y almacenar armas.

Desde que Rusia invadió Ucrania, Lviv se ha librado en gran parte del nivel de destrucción registrado en otros lugares más al este, y se convirtió en destino de la gente que huía de las ciudades bombardeadas y lugar de tránsito para los casi 2.6 millones de refugiados que han huido del país.

El campo de instrucción en Yavoriv parecía ser el objetivo más occidental atacado hasta el momento en los 18 días de invasión. El centro, también conocido como Centro Internacional de Seguridad y Fuerzas de Paz, se utilizaba para entrenar a personal militar ucraniano, a menudo con instructores estadounidenses y de otros países occidentales.

El lugar también ha acogido maniobras de la OTAN. Por ello simbolizaba una antigua queja de Rusia: que la alianza de 30 miembros se acercaba cada vez más a las fronteras rusas. Rusia ha exigido que Ucrania abandone sus ambiciones de unirse a la OTAN.

La mayoría de los misiles «fueron derribados porque el sistema de defensa antiaérea funcionó», indicó el gobernador de Lviv, Maksym Kozytskyi. Los que lograron impactar dejaron al menos 35 muertos y 134 heridos, señaló.

Combatientes rusos también dispararon en el aeropuerto de Ivano-Frankivsk, una ciudad en el oeste de Ucrania situada a 250 kilómetros de la frontera ucraniana con Eslovaquia y Hungría. El objetivo era «sembrar el pánico y el miedo», acusó el Alcalde, Ruslan Martsinkiv.

También hubo combates en varias zonas del país durante la noche. Las autoridades ucranianas reportaron ataques aéreos rusos en un monasterio y un centro de esparcimiento para niños en la región oriental de Donestk que alcanzaron lugares donde se cobijaban monjes y refugiados, e hirieron a 32 personas.

Otro ataque aéreo alcanzó un tren con dirección oeste que evacuaba gente desde el este. Una persona murió y otra resultó herida, según el administrado regional de Donetsk.

Al norte, en la ciudad de Chernígov, una persona murió y otra resultó herida en un ataque aéreo que destruyó un bloque residencial, según los servicios de emergencias.

Los combates también se intensificaron en torno a Kiev, un importante objetivo estratégico y político, con bombardeos nocturnos en los suburbios noroccidentales y un ataque de misil el domingo que destruyó un almacén en el este. El administrador jefe de la región, Oleksiy Kuleba, dijo que las fuerzas rusas parecían intentar imponer un bloqueo y paralizar la capital, con bombardeos constantes sobre los suburbios.

Los soldados rusos saquearon un convoy con material humanitario que intentaba llegar a Mariúpol y bloquearon otro, dijo un funcionario ucraniano. El mando militar ucraniano indicó que las fuerzas rusas capturaron las afueras al este de Mariúpol, reforzando así el sitio que mantienen sobre el puerto estratégico. La captura de Mariúpol y otros puertos en el mar de Azov podría permitir a Rusia establecer un corredor terrestre hasta Crimea, península de la que despojó a Ucrania en 2014.

Una periodista de The Associated Press en la ciudad presenció ataques de tanques contra una zona de apartamentos de nueve niveles cuando se encontraba entre un grupo de trabajadores médicos atacados el viernes por francotiradores. Una trabajadora médica recibió un disparo de un francotirador en la cadera. Ella sobrevivió, pero las condiciones en el hospital continuaban deteriorándose: la electricidad era reservada para las mesas de cirugía y los pasillos estaban llenos de personas que no tenían a dónde ir.

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó este domingo a soldados que están ingresados en un hospital de Kiev luego de resultar heridos durante los combates con Rusia y les entregó medallas al valor.