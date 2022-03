Defraudan a hombre al comprarle carro al pagar con cheque sin fondos

El perjudicado logró encontrar la unidad, sin embargo salió un hombre que dijo que la compró por 40 mil pesos

Un hombre llamó a las autoridades policías luego de que localizó el automóvil que le compraron con un cheque sin fondos.

Fue a las 12:03 horas del sábado, cuando efectivos de Seguridad Pública Municipal, acudieron a la calle Congreso, de la colonia Ley 57, donde se entrevistaron con el reportante.

El individuo mencionó que días antes vendió su vehículo particular, tipo pick up de la marca GMC, línea Sonora, a una persona que le entregó un cheque, el cual al ir a hacerlo efectivo resultó que no tenía fondos.

Indicó que se dio a la tarea de localizar su unidad y lo localizó en el citado lugar, en donde un hombre salió y argumentó que ésta era de su propiedad y que la compró en días anteriores por 40 mil pesos.

Ante ello, se orientó al reportante para que lleve su proceso legal en la instancia correspondiente, por las discrepancias de las versiones.