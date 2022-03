Defiende Regina Blandón a Eugenio Derbez

El actor se vio envuelto en una controversial polémica en la que una internauta lo acusó de abuso

Estar en el medio artístico puede ser muy llamativo, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas.

Recientemente Eugenio Derbez se vio envuelto en una controversial polémica en la que una internauta lo acusó de abuso.

«Esperando a que Regina Blandón diga que Eugenio Derbez la victimó. Porque va a pasar”, sugirió un usuario en Twitter.

Tras la viralización del tuit, la actriz, Regina Blandón, con quien Eugenio Derbez trabajó por años en la serie de «La familia P.luche» aseguró que el actor es «intachable».

«Eugenio es intachable ¿Cómo sueltas un comentario así sin más, solo para tu entretenimiento, minimizando la lucha, la valentía de las víctimas, relativizando y, además, calumniando? Piensa un poco antes de publicar, por favor. Esto es cosa seria” respondió Regina Blandón.

De igual manera, al ser cuestionada durante el estreno de una obra, ella dijo rotundamente lo siguiente:

Se mamar*n, hoy se habla de esta obra, no voy a hablar con gente que tergiversó todo lo que pasó. Fueron a preguntarle a Alessandra al aeropuerto con su hija y me parece de muy mal gusto amigos de la prensa, no se quién estaba hí, pero eso no se hace”, dijo visiblemente molesta.

Y finalizó descalificando a los medios por darle voz a un tuitero o tuitera anónimo que sólo estaba difamando al actor.

Estoy muy enojada, agarraron una palabra para clicks. De este tema es todo lo que diré. Él se merece todo lo que tiene porque es un chido, siempre ha sido chido con todo el mundo, se merece eso y más. Lo quiero con todo mi corazón a él y a su familia. Trabajar con el me gustaría siempre y para siempre”, finalizó.