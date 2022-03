Debuta Pujols con los Cardenales

Minutos después de que conectó su primer hit desde que volvió a San Luis, recibió un mensaje de texto diciéndole que la neurocirugía a la que se sometió su pareja fue un éxito

Minutos después de que Albert Pujols conectó su primer hit desde que volvió a los Cardenales de San Luis, recibió un mensaje de texto diciéndole que la neurocirugía a la que se sometió su esposa fue un éxito.

Mientras Pujols se alistaba para debutar en la pretemporada, su esposa Deidre publicó en redes sociales que se preparaba para una cirugía a fin de extirpar un tumor cerebral que se le detectó en octubre.

Pujols firmó con San Luis y arribó al campamento el lunes, sabiendo que su esposa se alistaba para una cirugía, que los médicos calificaron como un procedimiento de rutina.

«Pero cada vez que abren tu cráneo, siempre te preocupas», dijo. «Confías en los médicos, que tienen el conocimiento y el don. Así como nosotros damos batazos en la jaula, ellos hacen operaciones».

Sabiendo que la madre de Deidre y su familia estaban ahí para apoyarla, Pujols no tiene intención de dejar el campamento de entrenamiento y volver a California para estar con su esposa. Podría viajar en los días entre el final del campamento y el inicio de la campaña.

El dominicano llegó a un acuerdo de un año y 2,5 millones de dólares con los Cardenales, obteniendo la oportunidad de terminar su carrera en el lugar en donde comenzó. Tras una década en Los Ángeles, regresa a San Luis con 679 jonrones.

Pujols dice que siempre ha podido dividir su vida personal y el beisbol.

«Lo pienso, pero cuando es tiempo de encerrarse, me enfoco en lo que necesito hacer», indicó Pujols. «Sí, mis pensamientos y oraciones están con Didi y mi familia».

Pujols jugó los primeros 11 años de su carrera en San Luis. Ganó el título de la Serie Mundial en el 2006 y 2011.

Firmó por 10 años y 240 millones de dólares en el 2012 con los Angelinos, que lo dieron de baja en mayo, cuando promediaba .198. Firmó con los Dodgers y conectó 12 jonrones e impulsó 38 carreras en 85 duelos.

Su primer turno al bate desde que regresó a San Luis se presentó con las bases llenas y sin outs en la parte alta de la primera frente al lanzador venezolano de Washington, Aníbal Sánchez.

«Sin presión, ¿verdad?», bromeó Pujols.

El astro no espera estar en la alineación de los Cardenales el jueves, pero si todo sale bien, jugaría el viernes ante los Mets de Nueva York.

En algún momento, antes de que San Luis termine su campamento, Pujols jugará en la primera base, prometió el mánager Oliver Mármol.