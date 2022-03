Da Juan Escobar triunfo al Cruz Azul

El paraguayo voló en el área para rematar en un tiro de esquina, al minuto 70 y darle la victoria a los suyos, apenas cuatro minutos después de haber ingresado

Con un golazo de tijera de Juan Escobar, Cruz Azul venció 2-1 a Pumas para volver al triunfo en la Liga MX, tras tres duelos sin ganar.

La Máquina fue mejor que los felinos, que apostaron al contragolpe, pero no supieron frenar el momento que vive el defensa celeste paraguayo.

Desterrado de su Selección, Escobar voló en el área para rematar en un tiro de esquina, al 70′, y darle la victoria a los suyos, apenas cuatro minutos después de haber ingresado, pues su DT Juan Reynoso le había dado descanso con la mira puesta en Concachampions.

Fue el cuarto gol del paraguayo en este torneo Clausura 2022 y el número 5 en este semestre junto al que hizo en la Concacaf Liga de Campeones.

Cruz Azul se había adelantado desde el 28′, con un cabezazo de Luis Abram a segundo poste, pero en dos minutos apareció Favio Álvarez para meter potente remate en el área, tras doble taconcito de José de Oliveira y Leonel López.

Fue un cotejo entretenido pese a que el Estadio Azteca no lució su mejor entrada, con poco más de 10 mil asistentes.

La afición se ausentó y muchas razones tuvo, como la violencia el sábado pasado en Querétaro; los altos costos de los boletos y hasta el momento que viven los equipos.

Pumas ligó cuatro duelos sin ganar y se quedó con 11 puntos, en la posición nueve, y ahora deberá remontar un 3-0 ante el New England Revolution, el miércoles por la Concachampions.

Cruz Azul volvió a ganar en el Estadio Azteca, en donde hilvanaba tres descalabros, para sumar 17 unidades y ponerse cinco de la tabla, antes de viajar a Canadá para visitar al CF Montreal con la ventaja 1-0 tras la ida de Cuartos del torneo de la Concacaf.