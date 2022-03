Continúa con el programa Musas te visita

Se visitarán casas hogar, albergues para niños y niñas, adolescentes así como adultos mayores, entre otros; además ya se visitaron centros penitenciarios

Para que se palpe en los hechos la visión incluyente de la cultura impulsada por el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), durante marzo continuará el programa “Musas te visita” en seis centros comunitarios, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana de Hermosillo.

Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora general del ISC, explicó que las visitas del Museo de Arte de Sonora iniciaron en enero en la Casa Hogar Unacari; en febrero acudieron al Cereso 2, comedor Golondrinas, albergue del Instituto Kino y el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA), para hombres y mujeres.

“Como parte de nuestro eje rector Cultura para todas y todos y, en cumplimiento de una visión incluyente de la cultura que no solo se lea en los documentos, sino que se palpe en los hechos, parte del acervo del Museo de Arte de Sonora visitará este mes seis centros comunitarios en zonas marginadas”, dijo.

Por su parte, Maricela Moreno Cano, directora del Museo, explicó que a través de este programa llegarán a públicos específicos que no pueden visitar el museo, ubicado en la colonia Villa de Seris,por estar privados de su libertad, tener alguna inmovilidad física; porque viven en albergues (niñas, niños, adolescentes o adultos mayores), o viven en colonias distantes y no tienen medios económicos para trasladarse.

Detalló que para cada visita seleccionan cinco obras, de acuerdo al público, se embalan y transportan a cada centro comunitario, donde cuatro integrantes de Musas brindarán una charla para contar qué es un museo, qué actividades se realizan, dónde se encuentra, en qué consiste una colección de obras de arte y realizan un taller interactivo.

Al concluir la visita se exponen los trabajos realizados, para estimular la creatividad y conocimiento en forma recreativa.

Las visitas de marzo iniciaron el pasado jueves en el Centro Comunitario Combate, continuarán mañana en los Olivos, el 10 en Solidaridad, el 15 en Solidaridad 4, el 17 de marzo en el Centro Comunitario Internacional y el 20 en las Minitas. Todas las actividades serán gratuitas e inician a las 4 de la tarde.

Para el mes de abril visitarán alrededor de diez casas hogares de personas de la tercera edad: alberges, asilos de ancianos y estancias, en coordinación con Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Estado de Sonora (Prodeama).